Boodschappen, huur, de energierekening. Volgens het CBS is alles 3,4% duurder ten opzichte van dit moment vorig jaar; de grootste prijsstijging in 20 jaar. Gemiddeld in Europa is dat zelfs 4.1%!

Een normaal gezin kan makkelijk 50 tot 100 euro per maand extra kwijt zijn voor basisproducten en -diensten. Desastreus voor honderdduizenden (werkenden) armen. Voor hen dreigt bijvoorbeeld energiearmoede. Veel economen zeggen dat dit komt door schaarste van grondstoffen, gas, chips, arbeid, transport. Er wordt zelfs gesproken over het inflatiespook; plots is het daar en laat het ons schrikken.

Maar dit alles is een onvolledige voorstelling van zaken. Want waarom zijn we nog steeds zo afhankelijk van deze grondstoffen?

Het komt grotendeels door decennia praten over de noodzaak van verduurzaming (tegen schaarste), maar onvoldoende actie. Al zó lang wordt om hervormingen van de economie gevraagd. Maar er is onvoldoende geluisterd. Kijk maar:

– Energieprijzen: we zijn nog steeds afhankelijk van gas, omdat er te weinig is geïnvesteerd in alternatieven, zonne- en aardwarmte, energie efficiënt bouwen, duurzame isolatie. Decennia is hier op aangedrongen, maar het is genegeerd. Het wrange is: compensatie geld van 2 miljard euro gaat nu (indirect) naar Gazprom in plaats van naar echt duurzame oplossingen.

– Grondstoffenprijzen: de economie is nooit echt minder grondstofafhankelijk, circulair gemaakt; liet ook het ICER rapport zien in januari (RIVM). Circulaire oplossingen als materiaalbanken, producten als diensten, deeleconomie; grondstof-arme industrie, slimme regels, belastingen op grondstof in plaats van arbeid; dit is nooit écht serieus genomen.

– Huizen- en huurprijzen: beleid gericht op volkshuisvesting is door de voorgaande kabinetten ingewisseld voor beleid gericht op ondersteuning van vastgoedondernemers en beleggers. Prijsstijgingen zijn zo doelbewust aangejaagd. De sterke oppositie tegen deze doorgeslagen focus op financiële waarde van een kleine groep, ten koste van sociale en menselijke waarde van velen, is jaren genegeerd.

– Financieel economisch beleid: het aanjagen van consumptie is nog steeds hét belangrijkste doel van financieel economisch (herstel) beleid. Sinds corona is mondiaal tenminste 1.650 dollar in de economie gepompt (NRC). Er is nog zo’n 2000 dollar aan steunpakketten aangekondigd in de VS. Dit geld is niet bedoeld voor gelijkheid, duurzaamheid, welzijn. Nee; gericht op aanjagen van consumptie!

Regeringsplannen worden doorgerekend op koopkrachteffecten; wat voor een groot deel spullenkoopkracht is. We meten economisch succes nog steeds (indirect) als financiële welvaart van een selecte groep; de verkoopcijfers van bedrijven. In plaats van groei van welzijn voor iedereen.

En het trieste is: marktprijzen stijgen wel, maar miljarden aan maatschappelijke en milieukosten zijn nog niet in de prijs verwerkt.

Inflatiespoken bestaan niet! Onder het laken zitten mensen met invloed, die maar niet veranderen.

Halloween is voorbij. Wanneer gaan we naar een nieuwe economie?