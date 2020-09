Terwijl mijn kinderen en kleinkind zich suf hebben gezocht naar een betaalbare woning en huisbazen zonder schaamte 800 euro vragen voor een klein appartement blijft de woningnood stijgen, net als de huurprijzen. Met angst en beven wachten de huurders Prinsjesdag af volgens het NRC van vandaag.

Het zit goed scheef op de woningmarkt waar te weinig wordt gebouwd voor veel te veel geld. De optelsom van het beton, de stenen, het cement, de leidingen, ramen en glazen staat niet meer in verhouding tot de prijs als dat allemaal is samengevoegd tot “vastgoed”.

De visie op het nieuwe wonen bestaat voornamelijk uit mantra’s als “dubbelglas”, “van het aardgas af” en “zonnepanelen op het dak”.

We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan landen die bezig zijn met het echte nieuwe wonen.

Ik passeer net Barcelona waar het architectenbureau Guallart Architects deze maand de eerste prijs in een belangrijke Chinese competitie won met een ontwerp voor een zelfvoorzienende stad.

Het bureau presenteert het als een nieuwe manier van stedelijk leven dat rekening houdt met alle verschillende bedreigingen waar onze wereld mee te maken heeft. Van rondwarende virussen, klimaatverandering tot voedsel- en energieschaarste.

De architecten uit Barcelona zijn erin geslaagd binnen een Chinese stad oplossingen te integreren. De gebouwen zijn van hout en gebouwd volgens de principes van passive design dat ervoor zorgt dat de woningen in de winter warmer en in de zomer koeler zijn en daardoor minder energie nodig hebben. Kantoorruimte, speelruimte, winkels, kinderopvang en andere gemeenschapsvoorzieningen zijn allemaal op fietsafstand. Alle gebouwen zijn voorzien van kassen om voedsel te verbouwen. Aardwarmte, zon en wind zorgen voor benodigde energie. Kleine fabriekjes met 3D-printers voorzien in allerlei dingen die je zoal nodig hebt in het dagelijkse leven. Voor steden waar inmiddels bijna 55% van de wereldbevolking woont zijn innovatieve ideeën nodig zoals die van Guallart Architects.

Ook in Nederland kennen we een hoop vooraanstaande innovatief denkende architecten. Die verdienen meer ruimte in de ontwikkeling van betaalbare nieuwbouw in plaats van projectontwikkelaars die goedkoop en snel willen bouwen en de wereldproblemen op de lange baan schuiven.

Een minuut voor twaalf: hoog tijd voor een andere kijk op bouwen