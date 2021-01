2020 was het jaar waarin virologen bekende Nederlanders werden, en bekende Nederlanders virologen. Het jaar dat begon met een kritische blik, maar toen we door de complexiteit de controle verloren, hield men zich vast aan de simpele zekerheden van het complotdenken. Waarin flat earth-achtige samenzweringstheorieën over corona de hele wereld ‘rond’ gingen. Waarbij zij die stelden dat de zittende macht te incapabel was, wel geloofden dat deze achter de schermen een wereldwijde pandemie kon orkestreren. Het jaar waarin we kerst niet samen konden vieren, maar Willem Engel aan de hemel verscheen. Het jaar waarin ondanks dat we met mondkapjes ‘gemuilkorfd’ werden, meer hebben geprotesteerd dan ooit tevoren. Het jaar waarin we niet wilden luisteren, maar wel gehoord wilden worden. Het was het jaar waarin terwijl we doof waren voor een andere mening, Irma ons leerde spreken in gebarentaal.

Het was het jaar waarin een door de lucht overdraagbaar virus, de luchtkwaliteit verbeterde. Het jaar waarin terwijl het in het stikstof debat ging om de langste adem, George Floyd naar lucht moest happen. Het jaar van de daaropvolgende demonstraties tegen racisme, waarin de eerste zwarte vrouwelijke vicepresident van de VS werd verkozen. Het jaar waarin een zittende president een mislukte poging deed de macht te grijpen. Waarbij de mensen die zich jarenlang niet gehoord voelden, vonden dat het tellen van hun stem moest stoppen.

Het was het jaar waarin het Olympisch vuur onaangestoken bleef, maar de Amazone in brand vloog. Het jaar waarin we geen handen mochten schudden en we de ‘hand van god’ kwijt raakten. Het jaar waarin Kobe Bryant overleed, maar de Los Angeles Lakers weer tot leven werd gebracht. Het jaar waarin het EK werd afgelast, maar de hele wereld code oranje werd. En terwijl we dit EK hoopten te winnen, bovenaan een andere Europese ranglijst kwamen te staan. Het jaar waarin juichen bij voetbalwedstrijden verboden was, maar we klapten en uit volle borst zongen voor de zorg. Het was het jaar waarin bubbels werden geblazen om in te sporten, terwijl deze in de turnwereld werden doorgeprikt.

Het was het jaar waarin we voor jarenlange besparingen op de zorg de prijs betaalden. En waarin juist die beroepen waarop we het meest hadden bezuinigd, cruciaal bleken te zijn. Het jaar waarin de minister voor Medische Zorg vanwege gezondheidsklachten moest aftreden. En sportscholen dicht moesten, juist omwille van de volksgezondheid.

Het was het jaar waarin we de tweede golf allemaal zagen aankomen, maar ons er toch door lieten verrassen. Waarbij een stijging in het aantal infecties zorgde voor een daling in de vaccinatiebereidheid. Het jaar waarin we voorop liepen met het aantal besmettingen, maar als laatste begonnen met vaccineren. Het jaar waarin we om de coronacrisis aan te pakken strategieën en wetten maakten, maar het aan een plan ontbrak. En elk mogelijke mening geventileerd werd, behalve de ruimtes waar dit nodig was.

Het jaar waarin we opgesloten in onze huizen 75 jaar vrijheid vierden. Het jaar waarin de theaters leeg, maar de kerken vol zaten. Het jaar waarin de begrotingsdiscipline er plots niet meer toe deed, en iedere golf gevolgd werd door een schuld-tsunami. Waarbij het geld voor steunpakketten uit de lucht kwam vallen, terwijl de KLM-vloot aan de grond bleef staan.

Het jaar waarin de minister van Justitie en Veiligheid als liefdeloos werd gezien, omdat hij knuffelde met zijn schoonmoeder. Het jaar waarin terwijl we het allemaal al niet mee zat, mensen ‘ik doe niet meer mee’ deden. Het jaar waar bij hen die in april nog de helden van de zorg waren, in december bleek dat hun opleidingsniveau de oorzaak was. Het was het jaar waarin we slechts ‘50% van de kennis’ hadden, maar de scholen toch dicht gingen.

Het was het jaar waarin het belang van Europese samenwerking duidelijker werd dan ooit, maar het Verenigd Koninkrijk vertrok. Het jaar waarin we in Nederland ten tijde van een mondkapjesplicht, ons masker van de politieke beleefdheid lieten vallen. En toen de tweede golf omsloeg, de toeslagenaffaire naar boven kwam drijven. Het jaar waarin bleek dat zij die de fraude wilden aanpakken, het al die tijd zelf begingen. En terwijl het in de parlementaire verhoren stil bleef, het vuurwerkverbod kabaal maakte.

Het was het jaar waarin we ondanks de corona-routekaart het spoor volledig bijster waren. Het jaar waarin we voortdurend ‘hebben moeten improviseren’, terwijl er draaiboeken aanwezig zouden moeten zijn. Het jaar waarin alle cruiseschepen aan wal bleven, maar we toch allemaal in hetzelfde schuitje zaten. En terwijl we anderhalve meter afstand moesten houden, zelden zo dichtbij onze naasten zijn geweest.

2020. Een jaar dat in één enkele zin is samen te vatten. Het was het jaar waarin we de wereld dichtgooiden, onszelf opsloten en miljarden uitgaven – en dat allemaal om extra tijd voor een ‘prikkie’ te kopen.