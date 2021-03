Dat het kantelmoment in de crisis een week voor de verkiezingen in beeld komt is uiteraard niet meer dan een samenloop van omstandigheden.

‘Het kantelpunt nadert’, verklaarde premier Mark Rutte maandagavond tijdens zijn traditionele coronapersconferentie. Nog even vier maandjes volhouden en dan heeft elke Nederlander (als alles meezit tenminste) een prik gehad. ‘Dan wordt er echt meer mogelijk.’

Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge, die Rutte zoals gebruikelijk terzijde stond, bromde weliswaar nog iets over de Derde Golf, allerlei enge varianten die op de loer liggen en de dreiging dat vaccinproducenten niet voldoende leveren, maar dat mocht de feestvreugde niet bederven. Het gaat de goede kant op met de coronabestrijding en het einde van de crisis is in zicht, zo luidde de teneur van onze premier en vicepremier.

Komt dat even mooi uit, een dikke week voor de verkiezingen! En nog meer prettig nieuws: iedereen die volgende week woensdagavond beweert dat hij (of zij) uit het stemlokaal komt, zal zonder meer geloofd worden door de politie. Ook al is het veel later dan 21.00 uur en maakt de betrokkene in het geheel niet de indruk uit electorale overwegingen op pad te zijn gegaan. Niets, maar dan ook helemaal niets mag de bevolking ervan weerhouden straks allemaal op de VVD te stemmen. Of desnoods op het CDA, de partij van De Jonge.

Dat Rutte tijdens zijn bijeenkomsten als VVD-lijsttrekker een achtergrond hanteert die sprekend lijkt op die van de coronapersconferenties is louter toeval. En dat het kantelmoment in de crisis een week voor de verkiezingen in beeld komt is uiteraard ook niet meer dan een samenloop van omstandigheden.

Soms lopen dingen precies zoals je gedacht had dat ze zouden lopen, en toch ben je verbaasd dat ze gebeuren. Gaat het in de politieke realiteit dan echt zo onbeschaamd toe? Want uiteraard bieden de beloftes van Rutte en De Jonge geen enkele garantie voor wat dan ook. Als over een paar weken blijkt dat er massaal gehoest en gesnotterd wordt en de ic-afdelingen van de ziekenhuizen volstromen, dan gaan de terrassen niet open, blijft de avondklok gehandhaafd en keert het oude normaal in de verste verte niet terug. Zeker niet als de farmaceutische industrie dan ook nog eens doet wat ze tot dusver doorgaans heeft gedaan, namelijk haar toezeggingen niet nakomen. Sterker nog: Rutte kan in dat geval zeggen dat hij ons daarvoor gewaarschuwd heeft. Want dat deed hij, zij het dat zijn toonzetting een veel hoopvollere was.

Maar mocht het door hem aangekondigde kantelmoment uitblijven, dan heeft wel iedereen zijn stem uitgebracht, en er komen vooralsnog geen nieuwe verkiezingen. De VVD blijft de grootste en Rutte zal de komende regeerperiode opnieuw in het Torentje resideren. Het CDA gaat vermoedelijk een wat mindere uitslag tegemoet, maar probeer je eens voor te stellen hoe die er zonder het virus zou hebben uitgezien.

Is het dan de schuld van Rutte en De Jonge als de coronacrisis straks niet bedwongen blijkt? Of van Jaap van Dissel of een van de andere deskundigen? Natuurlijk niet. De pandemie gedraagt zich tot dusver onvoorspelbaar en steeds weer blijkt dat het onmogelijk is er greep op te krijgen. Niemand kan beloven dat ze binnenkort, of over een paar maanden, voorbij is. Maar probeer dan ook niet die indruk te wekken. Zeker niet vlak voor een cruciale stembusgang.