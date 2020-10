Terwijl men in Frankrijk liet zien, wat de Republiek inhield en waar deze voor stond, maakte de koning van Nederland zich op voor een zonvakantie op het moment dat de regering het volk opriep zoveel mogelijk thuis en in het land te blijven. De premier dacht dat het wel kon.

Ondanks de coronabeperkingen verlieten afgelopen vrijdag twee staatshoofden hun paleis. Willem Alexander reisde met het hele gezin in het regeringsvliegtuig naar zijn villa in Griekenland. President Emmanuel Macron haastte zich naar Conflans -Sainte-Honorine, niet ver van Parijs, waar net op straat een geschiedenisleraar was onthoofd door een jihadist omdat hij met behulp van Mohammed-cartoons les had gegeven over de vrijheid en het recht van iedereen te geloven en niet te geloven wat hij wilde.

Er verscheen op het internet een open brief aan “Macron, de leider van de ongelovigen” met daarin de zinsnede: “Ik heb een van je hellehonden geëxecuteerd, die het waagde Mohammed naar beneden te halen”. De politie neemt niet voetstoots aan dat deze verklaring door de dader is opgesteld. Hem kan niets meer worden gevraagd. Hij kwam om toen gendarmes tien kogels op hem afvuurden.

De Franse politieke top kwam als geheel in het geweer. De Assemblée Nationale betuigde staande zijn respect voor het slachtoffer. De minister van Binnenlandse Zaken, op staatsbezoek in Marokko, keerde spoorslags terug om een crisiscomité te vormen waarin onmiddellijk de president en premier Jean Castex zitting namen.

Binnen een paar minuten maakten de autoriteiten duidelijk dat hier een aanval werd ondernomen op de Republiek. Ook al was de dader een jongen van achttien met een Tsjetseense achtergrond, in 2002 geboren te Moskou.

De analyse was glashelder. Hier stonden vrijheid en de grondrechten van de burger op het spel. Er was geen sprake van gejammer en het wringen der handen. Hier werd duidelijkheid geschapen. Later op de avond verrichtte de politie negen arrestaties van personen die wellicht iets met de aanslag te maken hebben.

Vergelijk dat met de schuchtere wijze waarop de Nederlandse politici reageren op de agressie waaraan zij de laatste maanden bloot staan: het zou niet moeten mogen. Rob Jetten: “Je blijft met je tengels van politici af”.

Terwijl men in Frankrijk liet zien, wat de Republiek inhield en waar deze voor stond, maakte de koning van Nederland zich op voor een zonvakantie op het moment dat de regering het volk opriep zoveel mogelijk thuis en in het land te blijven. De premier dacht dat het wel kon. Toen het regeringsvliegtuig over de Balkan vloog – tenminste dat veronderstel ik – werd duidelijk wat een monumentale PR-blunder hier werd begaan. Het was een beetje dom tot de n-de macht. Het regeringsvliegtuig werd met passagiers en piloot ijlings teruggeroepen. Daarna buitelden politici en bekende Nederlanders over elkaar heen om te verklaren dat nu de kous af was. Zand erover. Inschattingsfout. Moet kunnen. Men zou Rutte hier nog wel eens op aanspreken in het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Kenners namen waar dat het buikje van zijne majesteit overeenkomsten begint te tonen met dat van zijn verre voorouder, stadhouder Willem V, die ook niet altijd even goed doorhad hoe zijn gedrag bij de bevolking over kwam. Hij was vooral een groot expert op het gebied van zijn eigen voorrechten. Die houding vinden we bij de huidige oranjes terug. Ze leven in een sfeer van byzantinisme en pluimstrijkerij waarin elke zonde die niet binnenskamers kan worden gehouden, onmiddellijk wordt vergeven. Daarom zouden de huidige Oranjes zich eens wat nauwkeuriger met de levensloop van hun voorzaat Willem V moeten bezig houden en vooral zijn elf laatste jaren.

De gaffe van het tripje naar Hellas laat zien hoe frivool en wereldvreemd De Haagse wereld van de macht is. Premier Rutte, die de laatste tijd behoorlijk van uitvaren tegen het volk houdt, gaf achteloos zijn zegen. Hij had niet door wat hij teweeg bracht.

Rutte neemt het vanuit het Torentje niet waar. Net zoals steeds duidelijker wordt hoe hij en zijn kabinet te weinig zicht hebben op wat corona buiten hun Versailles met de Nederlanders doet. En wat precies de gevolgen zijn van hun aanpak.

Zo’n man.

Dan Macron: “Ze komen er niet door”, zei hij. “Ils ne passeront pas”. No pasarán. De luciditeit van de revolutie.

Naschrift: de naam van de vermoorde docent geschiedenis en aardrijkskunde is inmiddels bekend. Hij heet Samuel Paty. Volgens een verhaal dat de Humanité niet bevestigd kon krijgen had hij zijn moslimleerlingen in de klas verteld dat zij naar buiten mochten gaan als ze niet konden verdragen wat hij nu ging laten zien. De les vond plaats in het kader van de behandeling van de wereldreligies, een vast onderdeel op het Franse leerprogramma. Leeftijd leerlingen: een jaar of twaalf. Tegen de Humanité zeiden leerlingen dat Paty de zaken altijd zonder vooroordeel behandelde. Wel schijnen twee ouders te hebben geklaagd, waarvan er een op de sociale media om zijn ontslag vroeg. Die zit nu in voorarrest.