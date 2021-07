Het lichaam weet het

“Ik doe mijn best, leg mijn lat heel hoog, maar het is nooit goed genoeg. Ik ben na een werkdag soms echt helemaal uitgeput en zie ook alles als kritiek. Mijn zakelijke omgeving en de klant ziet dat niet aan me, het gebeurt van binnen.”

Het klinkt uit de mond van een knappe, succesvolle, enthousiaste vrouw met een mooie baan. Er biggelen wat tranen over haar wangen maar ze herpakt zichzelf snel. Ik zie dat ze haar kin een stukje optilt.

Ik: “Merk je dat je je kin een beetje optilt?”

Nee, dat had ze niet gemerkt..

Na wat theoretische uitleg en coaching aan tafel verplaatsen we naar het matras op de grond. Ik stel even later een experimentje voor. Ik kijk haar aan en steek langzaam mijn handen naar haar uit, met mijn handpalmen open. Pak ze maar. Ze kijkt bijna niet naar mij en ook niet naar mijn handen…

“Nee nee nee. Dat wil ik echt niet!” Haar lijf wil dit niet, liever alleen zijn. Ze begrijpt er niks van. Ze kijkt me aan en zegt: “Ik vertrouw jou volledig en toch is dit dus veel te spannend opeens.”

Van de stoere sterke dame van zojuist is weinig meer zichtbaar. We zijn met een simpele oefening midden in de kwetsuur uit haar jeugd beland. Ik laat haar op het matras zitten, sta zelf op. Ik loop rustig naar achter, uiteindelijk mijn kantoor uit, de tuin in.

“Ja, nu voel ik rust,” hoor ik binnen zeggen. En ze ademt een keer diep. Heh heh… Rust.

Even later kom ik weer stap voor stap teruggelopen, net zolang tot haar lijf weer aanspringt.

Stop! Ik voel het in mijn buik!

Prachtig. Hier ligt de grens en haar lijf geeft het supergoed aan. We zullen de komende sessies stapje voor stapje ermee gaan oefenen: veiligheid. Beginnen bij het begin. Zodat ze zich niet meer erover heen hoeft te zetten, hard hoeft te werken en haar kin optilt om niet te hoeven voelen wat er vroeger zo spannend was.

Lichaamsgerichte therapie is vooral gericht op ervaren en voelen. We oefenen met verschillende situaties en omstandigheden zodat je midden in je eigen patroon kunt oefenen met nieuw gedrag vanuit een veilig kader. Je kan immers nog zoveel theorie kennen over psychologie en de werking van het en je eigen brein, maar daarmee is nog niet gezegd dat je je diep ingesleten patronen duurzaam kunt veranderen.