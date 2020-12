“Geld is een geweldige dienaar, maar een slechte meester,” aldus de Engelse filosoof Francis Bacon. Het lijkt erop dat de mensen van tegenwoordig, maar vooral de jongeren, zich wenden tot de verkeerde meesters en de essentie van het leven ze totaal ontgaat. Influencers zoals MoBicep, Boef en nog veel anderen pronken dagelijks met hun bezit en hebzucht. Jongeren worden geconfronteerd met foto’s van Rolexhorloges of snapvideo’s van peperdure Lamborghini’s en denken dat het leven alleen om materiaal draait.

Tweeverdieners zijn niet meer exceptioneel en het normale gezinsleven staat onder druk. Dit is naar mijn mening een zorgelijke zaak. Hoewel geld, zoals Bacon dat verwoordde, een geweldige dienaar is, is het niet het ultieme doel van het leven en dit moeten wij onze jongeren duidelijk maken. Het leven is meer dan alleen materiaal en het streven naar financieel succes.

Recent publiceerde het CBS een onderzoek. De meerderheid van de Nederlandse bevolking rekent zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Het lijkt erop dat, met alle respect voor ieder zijn/haar keuzevrijheid, iedere vorm van spiritualiteit verdwijnt uit onze samenleving. In die zin kan worden gesteld dat we een toekomst tegemoet gaan waarin materialisme en individualisme zegevieren en hoogstaande universele idealen, waar onze voorgangers zich aan vasthielden, exceptioneel worden.

Succes zal, vrees ik, alleen nog afgemeten worden aan de hand van wat er in de portemonnee zit en niet aan de hand van de rijkdom van onze harten en geesten. Dit is precies wat wij als samenleving moeten voorkomen. Echt geluk en succes zitten niet in geld, maar in de voltooiing van onze missie als mens om onszelf te beteren. We mogen de eeuwenoude universele hoogstaande idealen van onze voorgangers niet loslaten. Het streven naar universele hoogstaande idealen, zoals naastenliefde, het zorgzaam zijn voor elkaar, het nastreven van het gezinsleven en het streven naar het zijn van een goed persoon zouden het uitgangspunt moeten zijn. Financieel succes komt daarna wel.

Willen we echt naar een samenleving waarin geld, macht, hebzucht en eindeloze begeertes de standaard worden? Ik wil immers niet leven in een samenleving, die geen ander doel heeft dan materialisme en zich niet bekommert om de essentie van het leven. De samenleving als geheel zou er zorg voor moeten dragen dat de huidige generatie jongeren geen slaaf worden van hun eigen begeertes.

Laten we toewerken naar een samenleving, die zich bekommert om elkaar. Laten we de trend van het individualisme en materialisme breken en de wind de goede richting op blazen. Laten we de juiste heelmeesters kiezen, een oplossing in de vorm van een denkbeeldig vaccin tegen het materialisme en individualisme ontwikkelen en vervolgens toedienen aan de samenleving.