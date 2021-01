Wij moesten ons voorbereiden op zware tijden. Weliswaar was er sprake van een gestage daling van het aantal infecties maar de Britse variant op het coronavirus vatte steeds vastere voet op de Nederlandse bodem. Dat kon binnen afzienbare tijd tot het zwarte scenario leiden als er geen strenge maatregelen werden genomen. Daarom heeft de regering met pijn in het hart de avondklok opgelegd. Daarom moeten de kinderen helaas thuis blijven, hoe gek hun ouders er ook van worden.

En nu moet het wel heel gek lopen, aldus minister Wopke Hoekstra, als op 9 februari het primair onderwijs en de kinderdagverblijven niet weer gewoon open gaan. Er hangen allerlei hoopvolle geruchten boven de markt als zou de regering zo snel mogelijk van de avondklok af willen.

Hoe nu? Is die Britse variant ineens niet zo gevaarlijk meer? Is dan de komst van de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse dito alleen maar een exotische toevoeging aan het coronapalet? Je zou het wel zeggen. Anders waren de scholen wel dicht gebleven. Toch zijn volgens het British Medical Journal kinderen vatbaarder voor de Britse variant dan voor de klassieke. Uit niets blijkt dat het dreigingsniveau is afgenomen.

Ondertussen stapelen de schandalen zich op: bureaucratische “oplossingen” maken de vaccinatiestrategie tot een aanfluiting. We komen waarschijnlijk niet onder een periode van vaccinschaarste uit. Wie zijn gegevens met de GGD deelt, kan ze net zo goed open en bloot op Facebook of Instagram zetten. Het contactonderzoek blijkt nog steeds een zootje. Vrijdag kwam Follow the Money met de onthulling dat het Ministerie van VWS sneltesten van mindere kwaliteit had gekocht terwijl beter materiaal op de markt was. Naar alternatieven was niet gekeken. Er had geen aanbesteding plaats gevonden.

Rutte en zijn kompanen laden sterk de verdenking op zich dat zij zich laten leiden door wat ze voor het Volksempfinden houden. Er is veel gemor over kinderen die het hun ouders moeilijk maken thuis te werken. Laten we daar dan maar aan toegeven. We houden er wel een verhaal bij over de psychische schade die het thuishouden van kinderen oplevert. Een beetje dat werk. Premier Rutte hield een kleine slag om de arm. Hij wilde een advies van het OMT afwachten, maar verklaarde wel dat hij iets meer risico wilde accepteren. Dat weten de deskundigen dus al vast voor hun maandagse vergadering. En het Journaal wist reeds te melden dat de Britse variant bij nader inzien misschien niet zo besmettelijk is voor kinderen. Op die manier kan men eventueel ook van de avondklok afkomen, die vooral gelazer oplevert en geen merkbare gezondheidswinst. Je kunt altijd zeggen dat die niet meer hoeft. Het kan natuurlijk ook zijn dat de avondklok juist wordt gehandhaafd omdat de regering niet de indruk wil wekken te wijken voor straatgeweld.

Hoe dan ook, de openstelling van de scholen lijkt bedoeld te zijn als lichtpuntje om de aandacht af te leiden van de donkere wolken die zich samenpakken boven het coronabeleid. Het is puur voor de public relations. En wie weet maskeert deze versoepeling de wanhoop.

Het denkend deel der natie blijft ondertussen achter met de vraag: “Was het sluiten van de scholen altijd al zinloos geweest of wordt er nu bij een gelijk blijvend risico va banque gespeeld? Is het allemaal ‘God zegene de greep’? Let wel: het dreigingsniveau is ondanks de daling van de besmettingen nog steeds even hoog als veertien dagen terug. Althans in de visie van de overheid en het gilde der virologen/microbiologen.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen.