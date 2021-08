Zouk gigant. Ongeëvenaarde gitarist. Iconische stem van de Antillen. Jacob Desvarieux was dit allemaal tegelijk. Het beste eerbetoon dat we hem vandaag kunnen brengen, is zijn immense talent te laten voortleven.

Aldus de Frans president Emmanuel Macron, naar aanleiding van het overlijden, afgelopen vrijdag, van Jacob Desvarieux, medeoprichter van de Frans-Antilliaanse band Kassav’ en grondlegger van de Zouk-muziek.

Dat mensen over de hele wereld in shock zijn, heeft een reden. Zo zijn er waarschijnlijk weinig bands die wereldwijd zó veel hebben opgetreden als Kassav’. De afgelopen 40 jaar reisde Kassav’ jaar in jaar uit de wereld over, met vooral veel optredens in Afrika, Zuid- en Noord-Amerika en Europa.

Maar Jacob combineerde zijn muzikale genialiteit met een bescheidenheid die in de muziekindustrie zeldzaam is. Vanuit mijn werkzaamheden met de Rotterdamse Zouk-zangeres Suzanna Lubrano heb ik die bescheidenheid geregeld van dichtbij mogen meemaken. Zoals die keer dat hij tijdens zijn vakantie een auto huurde om samen met zijn vrouw een urenlange autorit te maken van New York naar de Blue Jay Recording Studio ten noordwesten van Boston, waar wij met de opnamen van een nieuw album bezig waren. Hij wilde Suzanna tijdens de opnamen van de track die hij voor haar had gemaakt begeleiden. Gratis.

Zo hebben heel veel mensen in Afrika en Europa, in Amerika en Azië, hun eigen persoonlijke herinneringen aan Jacob. Al die persoonlijke herinneringen maken de impact van zijn overlijden extra groot.

Kassav’ trad zeker tientallen keren op in Nederland. Ook dat maakt het onbegrijpelijk dat twee dagen na zijn overlijden, de Nederlandse nieuwsmedia nog geen woord aan Jacob Desvarieux hebben besteed. Het maakt opnieuw pijnlijk duidelijk hoe weinig inclusief het Nederlandse medialandschap is. In een superdiverse samenleving waarin ruim 30% van de in Nederland woonachtige bevolking in het dagelijks leven is gericht op meer dan één cultuur, is het niet meer acceptabel dat nieuwsredacties de gevarieerde perspectieven vanuit die gemixte samenleving negeren. Zeker in de wetenschap dat voor veel mensen binnen de grote Caribische gemeenschap in Nederland, de betekenis van Kassav’ zeker zo groot is als die van (bijvoorbeeld) de Rolling Stones voor veel witte Nederlanders. Mede daarom verdient Jacob Desvarieux ook in Nederland veel meer respect dan hij van onze nieuwsmedia krijgt.

Video niet te zien? Klik hier.