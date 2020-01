Frank ten Cate is geen fan en laat dat op Facebook regelmatig blijken. Vandaag schreef hij onder een treffend portret waarin mijn edele gelaatstrekken goed uitkwamen: “Hij heb het over karpaten koppen, ha ha, zal die foto uitprinten. Dan is gelijk al dat ongedierte weg wat een muil”. Aan deze opvatting liggen niet zozeer esthetische uitgangspunten ten grondslag als wel tegengestelde visies op de intelligentie van dr. Baudet. Het valt in Frank te waarderen dat hij zijn eigen naam gebruikt. Tenminste, dat denk ik wel. Ongeveer 99% van het volk dat de sociale media bevuilt met gescheld, gevloek en verdachtmakingen, doet dat onder pseudoniem, laffe kakkerlakken dat zij zijn. Frank ten Cate verdient dan ook ieders respect omdat hij los gaat met open vizier en zich niet verhult in de boerka van de nick. Hij is daarom geen verachtelijk sujet.

Fidan Ekiz heeft naar eigen zeggen de vlag gestreken voor de verbale smeerlappij die haar en haar redacteuren deelachtig is geworden sinds zij aantrad als presentatrice van de moslimtalkshow De Nieuwe Maan. Zij heeft daarom ontslag genomen. In een uitvoerig artikel voor The Post Online zoekt Ekiz de bron van alle ellende bij wat zij aanduidt als “regressief links”. Dit voerde een constante campagne van verbale intimidatie tegen haar programma. Het is volgens Fidan Ekiz zo erg dat daardoor de vrijheid van meningsuiting in gevaar wordt gebracht.

Het is niet helemaal duidelijk wat zij onder regressief links verstaat. Uit de context valt af te leiden dat daaronder Denk valt en iedereen die niet voetstoots gelooft in de bedreiging van de Nederlandse samenleving door de moslims. Ook doemt voor het geestesoog van de lezers onwillekeurig Jesse Klaver op. Zij verdenkt linkse partijen ervan dat ze een loopje nemen met de scheiding van kerk of liever moskee en staat. Daarom bagatelliseren zij het gevaar waarin onze manier van leven verkeert door de prediking van radicale imams. Heel dit links stelt zij verantwoordelijk voor de persoonlijke aanvallen waaraan zij met haar redacteuren bloot stond.

Ze heeft het bij het verkeerde eind. Het is geen links probleem. Het is een probleem van het hele internet. De extremistische anonieme ratten schuilen overal, niet alleen aan de linkerkant. De toon en de stijl waarop linkse bloggers worden aangepakt verschillen op geen enkele wijze van wat Fidan Ekiz is wedervaren. Dat heeft de ervaring mij tenminste geleerd. Baudet en Wilders zijn in mijn ogen gevaarlijke charlatans met wie geen serieuze partij kan samenwerken. Ik heb een bloedhekel aan racisme maar vind dat niet in de figuur van Zwarte Piet. Ik meen dat vrouwen vrij moeten zijn om in het openbaar waar dan ook een hoofddoek te dragen en zelfs een boerka want we leven in een democratie. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat die neiging om alles te bedekken een ongezonde vorm van seksualisering tot uiting brengt. En dat in je onderbroek douchen het gluurgedrag in de hand werkt. Ik word dan ook met verbale intimidatie van uiterst links en uiterst rechts geconfronteerd. Ik kan Fidan Ekiz verzekeren dat het één pot nat is. Het fanatisme is gelijkaardig. Datzelfde geldt voor de verbittering en de haat, voor de genadeloosheid van de persoonlijke aanvallen. Het maakt niets uit. Extreem rechtse schreeuwers zijn behept met andere hersenschimmen dan de woke types. Verder is er geen verschil.

Het helpt om – waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld bij Twitter – eens te kijken hoeveel volgers deze ratten hebben. Dan blijkt dat ze in de leegte schreeuwen. Dat zij roependen zijn in de woestijn waar ze met hun agressie en hun domheid thuishoren.

Weet je wie een gehoor heeft? Weet je wie gevolgd wordt: Nikkie Tutorials en haar collega’s. Miljoenen hangen aan hun lippen. Daarbij valt de aanhang van een Joost Niemöller of een Wierd Duk in het niet. Zij hebben enkele tienduizenden volgers in een land met 17 miljoen inwoners.

Er is maar één manier om de geestelijke terreur te stoppen die Fidan Ekiz noopte om van het tv-scherm weg te blijven: een boerkaverbod op het internet. Men dient te bloggen en te reageren onder eigen naam. En anders niet. Het zou al een hoop schelen, als het volk dat te laf is om met open vizier te vechten, wordt geweerd. Het instellen van een verbod op anonimiteit is echter nergens voor nodig. Je treft er juist ook mensen mee die uit een soort bescheidenheid anoniem schrijven en geen behoefte hebben aan scheldpartijen of verdachtmakingen. Zij leveren een wezenlijke bijdrage aan tal van debatten op het internet.

Beter is het te beseffen dat elk trollenleger het aflegt tegen de fans van Nikkie Ze hebben een grote muil maar ze zijn met weinigen. Ze stellen niets voor.

Niet voor wijken. Gewoon in hun sop gaar laten koken.