Fons Burger

Ik moest nog even opzoeken wie er ook weer in dat Red Team zit dat gisteren een volledige lockdown voor vier weken adviseerde. Tot nu toe werden de adviezen van dit team gefilterd door RIVM en politiek. Toen het Red Team enkele weken geleden adviseerde dat er een mondkapjesplicht moest komen vroeg het kabinet aan RIVM (lees: Van Dissel) wat ze met dit advies aanmoest. Een gotspe. Iedereen weet dat Van Dissel weigert zijn mening te veranderen over mondkapjes, in tegenstelling tot de rest van de wereld.

Het Red Team treedt meer en meer naar voren in de media en heeft nu dus ook haar advies aan het kabinet openbaar gemaakt. Zij vindt de balans die de overheid zoekt tussen een open samenleving en het minimaliseren van gezondheidsschade “niet te doen”. We hebben te maken met “een jojo-effect van het verwerven en inleveren van vrijheden met als dieptepunt terugkerende lockdowns.”

‘Gooi de hele boel op slot’, is het advies en dan kunnen we daarna met een goed georganiseerd test- en tracesysteem de boel goed onder controle houden.

In het Red team zitten mensen die oog hebben voor meer dan alleen de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op de zorg. Er zitten economen, gedragsdeskundigen, antropologen etc. in. Die kunnen beter inschatten welke neveneffecten er in zorg, economie en sociale leven ontstaan dan het puur uit medici bestaande OMT. Het is van het grootste belang dingen vanuit een breder perspectief te bekijken. Wat hebben leerachterstanden, faillissementen, zelfmoorden, vereenzaming en uitgestelde reguliere hulp voor effect op onze toekomst. En is een totale, effectieve lockdown haalbaar als je de politieke belangen niet meerekent?

Ik begrijp niet dat een groep met dergelijke expertise zo weinig in de melk te brokkelen heeft. Al sinds het bestaan van dit team komen er adviezen die pas weken later worden opgevolgd.

Duidelijkheid over de afloop van deze crisis is alleen mogelijk als we een doortastend beleid voeren. Een totale, strenge lockdown met hoge boetes voor iedereen die zich er niet aan houdt. Dan staan we binnenkort weer allemaal te juichen in het stadion bij onze favoriete voetbalclub en te dansen op een event.

Een minuut voor twaalf: kies voor een radicale oplossing