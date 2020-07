Zoals bekend is Nederland één van de weinige Europese landen waar mondmaskers nog niet verplicht zijn in openbare ruimtes als kapperszaken, bioscopen en ziekenhuizen. Nu het aantal infecties weer toeneemt wordt de roep om alsnog maskers in te voeren luider. Maar het kabinet houdt vooralsnog voet bij stuk. Er komt nu geen algemene maskerplicht.

Het RIVM en andere overheidsdiensten gebruiken vele argumenten voor deze keuze. In april werd gesteld dat maskers niet nuttig zouden zijn, en dat er een tekort zou zijn op de wereldmarkt. In de afgelopen weken kwam daar nog bij dat handhaving van een maskerplicht lastig zou zijn, dat maskers moeilijk te gebruiken zijn en dat de invoering ervan tot chaos zou leiden. Ook zou een maskerplicht afdoen aan respect voor de regels over afstand houden: het argument van schijnveiligheid.

Wie deze lijst argumenten van het RIVM wil weerleggen moet van goeden huize komen. Gelukkig bewees niemand minder dan het RIVM zelf in 2008 en 2010 dat maskers in hun eentje een epidemie kunnen doen uitdoven. De onderzoekers? Onder andere de in deze epidemie prominent zichtbare RIVM-afdelingshoofden Aura Timen en Jacco Wallinga. Toen RIVM-gedragswetenschapper Andrea Evers recent stelde dat maskers op straat een “signaalfunctie” hebben die “mensen alarmeert”, haalde ze het argument van schijnveiligheid onderuit. Een (andere?) anonieme RIVM-gedragswetenschapper meldde zich bij RTL Nieuws en stelde: “Mensen met een mondmasker creëren een afstand naar anderen”.

Maar als het RIVM de argumenten van het RIVM zo grondig onderuithaalt, blijven we als land in zekere zin verweesd over. We weten het niet meer. Sommige ziekenhuizen verbieden maskers bij bezoekers en patiënten, andere ziekenhuizen stellen ze verplicht. Groepen ondernemers in Amsterdam en Beverwijk stellen een lokale maskerplicht in, maar elders geldt zoiets niet. De chaos waar de overheid bij een maskerplicht voor waarschuwt, die is er dus al. En het kabinet schermt nu met gemeentelijke regelingen: nog meer verwarring lonkt.

Gelukkig wijst het buitenland de weg. Onderzoeken tonen eigenlijk unaniem aan dat maskers in besloten ruimtes waardevol zijn, en dat landen met maskerdiscipline veel minder Covid-doden hebben. Ook in Amerikaanse staten is een directe volgtijdelijke correlatie tussen meer maskers dragen en minder infectie. De invoering van een maskerplicht gaat overal vrijwel rimpelloos, zoals ook recent in België en Engeland.

De grote waarde van maskers staat in schril contrast met de ronduit zwalkende motivatie van de Nederlandse overheid om ze (nog) tegen te houden. Een masker dat nieuwsgierig maakt naar de achterliggende redenen en de link naar het beleid van IC-gestuurde verspreiding van het virus. Het is te hopen dat de noodzaak de huidige opleving af te remmen de wal het schip doet keren. Nederland verdient net als bijna geheel Europa een serieuze poging het virus echt te onderdrukken, en maskers horen daar gewoon bij.