Het scannen van een corona-QR-code is geen probleem

Volgens een breed assortiment volksmenners wordt met ingang van zaterdag de apartheid ingevoerd. Dan immers moet je de juiste QR-code tonen om toegang te krijgen tot kroeg, theater, bioscoop en sporttribune. Wie dat niet kan, wordt de toegang geweigerd. Zo zou een tweedeling in de maatschappij tot stand komen. Ook zou een controle van QR-codes onhaalbaar zijn. Onzin. Flauwekul. Allemaal.

Die tweedeling bestaat natuurlijk al lang. Je hebt aan de ene kant Nederlanders die vrijelijk over straat mogen gaan en aan de andere kant medeburgers die thuis opgehokt zitten omdat ze een quarantaineplicht opgelegd kregen. Ze kunnen nog een boete krijgen ook als een boa ze snapt bij een ommetje. Of als ze een telefoontje van de machthebbers niet aannemen. Haast niemand maakt daar een drama van. Iedereen vindt dat vanzelfsprekend. Er zijn nog maar weinig mensen die het een afschuwelijke vrijheidsbeperking vinden als rokers het restaurant uit worden gezet.

De nieuwe maatregelen hebben niets met apartheid of tweedeling te maken. De toegangscodes zijn juist ingevoerd om de ongevaccineerden tegen elkaar te beschermen. Als er eentje naast mij aan de bar plaats neemt, heb ik daar geen enkel probleem mee. Pfizer geeft me een behoorlijke bescherming. Ik durf hem zelfs op de schouder te slaan. Ongevaccineerden zijn vooral een gevaar voor elkáár. Ze kunnen elkaar de dood aan doen als ze elkaar in het uitgaansleven tegen het lijf lopen. Kijk maar naar hun massale aanwezigheid op de ic’s.

Kasteleins schreeuwen moord en brand dat het allemaal niet te controleren valt met die QR-codes. Dat komt omdat zij er geen ervaring mee hebben. In Rotterdamse trams is het zwart rijden tot een minimum teruggebracht omdat daar al een hele tijd de conducteur opnieuw is ingevoerd. Ze heten officieel wagenbegeleiders omdat je ze anders een behoorlijk loon zou moeten uitbetalen en ze niet kunt inhuren via een uitzendbureau maar dat is een andere zaak. De NS daarentegen hebben de conducteurs nooit afgeschaft maar juist in ere gehouden: ze dragen allemaal de titel hoofdconducteur.

Deze hoofdconducteurs en wagenbegeleiders hebben grote ervaring met het vriendelijk controleren van de plaatsbewijzen. Zij zijn de aangewezen docenten in workshops voor kasteleins. Er is immers geen verschil tussen het scannen van plaatsbewijzen en van QR-codes. Toevallig wordt, naar ik meen per 1 oktober, in Rotterdam een aantal wagenbegeleiders wegbezuinigd. Die kunnen meteen beginnen als consultant bij de horeca.

Het is allemaal niet zo moeilijk, zolang je maar helder blijft nadenken. Plato, Aristoteles, Descartes, Kant en de heilige Thomas van Aquino zeiden het al: “Je snapt het pas als je het door hebt”.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.