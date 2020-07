Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA heeft bij vriend en vijand een goede naam opgebouwd door zich jarenlang vast te bijten in het Toeslagensysteem en tegelijkertijd een aantal gedupeerden persoonlijk bij te staan. Maar is zijn werkwijze wel altijd zo effectief en transparant?

Op 1 juli beweert hij bijvoorbeeld tijdens een NPO1 radiouitzending nooit eerder van Combiteam Aanpak Facilitators (CAF-team) te hebben gehoord en vermoedt hij een complot op het hoogste staatsniveau. Daar valt het een en ander aan af te dingen.

Omtzigt wordt al vanaf de introductie van het systeem van Toeslagen op de hoogte gehouden van de afhandeling van fraudegevallen bij ontvangers van de toeslagen. Hij wist in 2012 al dat het toeslagensysteem fraudegevoelig en te ingewikkeld was. Hij is toen namelijk door de toenmalige staatssecretaris Weekers op de hoogte gesteld dat er voor een andere aanpak zou worden gekozen, omdat bleek dat er veel verschillen waren in de urenopgave van de ouders zelf en die van de kinderopvanginstellingen.

Ook op het inzetten van de CAF-teams is hij vaker gewezen, bijvoorbeeld in 2013 toen de Belastingdienst het CAF-team oprichtte wegens fraudesignalen die de GGD had gemeld en ook later, bijvoorbeeld op 11 september 2018.

Het lijkt er daarom eerder op dat Omtzigt weer bezig is zijn hand te overspelen, net als bij het MH17-dossier, toen hij een nepgetuige introduceerde en daarom zijn woordvoerderschap over dat onderwerp moest neerleggen.

Ook hoor je hem er nooit over wie er naast de Belastingdienst verantwoordelijk is voor de uit de hand gelopen toeslagenaffaire. Hij roept wel bij de Op1 uitzending van 19 juni bewezen toeslagenfraudeurs op om zich toch te melden voor de compensatieregeling. Maar hij stond jaren eerder in debatten over de toeslagenaffaire als eerste in de rij om schande te roepen toen bleek dat met name veel Bulgaren wel heel gemakkelijk onterecht een toeslag konden aanvragen en krijgen. Hij was dan ook zeer verheugd toen in januari 2014 het kabinet voor een veel strengere aanpak koos.

Dus het zou zomaar kunnen dat de door hem zo vurig gewenste Parlementaire ondervraging uiteindelijk als een boemerang terug in het gezicht van Omtzigt keert.