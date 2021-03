Nee, dit is geen reclame voor een toetje met een chemisch smaakje. Het is ook geen poging om u op de valreep over te halen om op mevrouw Keijzer te gaan stemmen. Maar ere wie ere toekomt; deze dame die bij de interne lijsttrekkersverkiezing in het stof moest bijten voor Hugo en na diens terugtreden niet eens werd gevraagd, heeft op de valreep nog wel een mooie erfenis nagelaten. Het wetsontwerp BVM.

BVM? Waar gaat dat dan weer over? Dit is het begin van het einde van de oude orde van financiële marktmanipulatoren, aandelen-& optieschuivers en couponnetjesknippers. BV staat gewoon voor het bekende begrip ‘besloten vennootschap’ maar de M staat voor maatschappelijk (sociaal). Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om je BVM te mogen noemen. Je belangrijkste doel moet een maatschappelijke zijn, in plaats van puur financieel gewin. De aandeelhouders moeten betrokken zijn bij het beleid van de onderneming. En heel belangrijk: de onderneming moet ook transparant zijn over wat ze doet.

Over de credits moet ik dan eigenlijk ook transparant zijn: Het wetsvoorstel voor de BVM is een initiatief van Eppo Bruins van de Christen Unie, die het op zijn beurt weer kreeg gedicteerd van Social Enterprise Nederland (mede-opgericht door Willemijn Verloop). De coöperatie waar ik in werk, die zaterdag uitgebreid een podium kreeg in het Parool is er ook lid van.

De bijna-wet zit nu in een zogenaamde internetconsultatie. Ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar dit blijkt een manier te zijn waarop je als burger je mening of suggesties kan geven over bepaalde wetsvoorstellen. Een soort inspraak die geen inspraak is, of een referendum zonder zeggingskracht, maar goed; het is beter dan niets.

Mensen die weten hoe het systeem van aandelen werkt zijn te verdelen in twee groepen. De ene groep verdient er bakken met geld mee over de rug van mensen die het eigenlijke werk moeten doen. De andere groep verfoeit het systeem dat mensen aan de bedelstaf brengt, economieën van arme landen in een zwart gat stort, burgers hun huis onder water laat lopen etc. etc.

Het is een systeem dat ervoor verantwoordelijk is dat rijken moeiteloos hun kapitaal gigantisch zien groeien terwijl de wereld middenin een crisis zit. Het moet duidelijk zijn dat dit op de lange termijn een onhaalbaar systeem is en dat het zal verdwijnen.

Sociaal ondernemen komt ervoor in de plaats. Omdat ondernemen leuk is, spannend, best een beetje lonend mag zijn als je hard werkt voor je zaak. Maar je hoeft er niet per se puissant rijk van te worden ten koste van anderen. Wat mij betreft moet je eerlijk, duurzaam, inclusief en impactvol ondernemen nog veel meer stimuleren. Ik lees in de plannen nog niets over fiscale voordelen voor zo’n BVM – bijvoorbeeld een verlaging van de BTW op producten die sociale bedrijven maken, een lager tarief voor de winstbelasting en voorrang bij overheidsaanbestedingen. Dan stimuleer je met zo’n wet echt een goede zaak.

Nou maar hopen dat de houdbaarheidsdatum van het toetje van Mona de ellenlange formatie die ons staat te wachten overleeft. In ieder geval kunt u erover meepraten op de site van de overheid die dit internetconsulteren faciliteert.

Een minuut voor twaalf: op naar een nieuwe financiële orde.