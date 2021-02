Het kabinet gaat een risico nemen. Premier Mark Rutte maakte gisteravond bekend dat volgende week de middelbare scholen weer opengaan. Ook mogen we dan weer naar de kapper, de schoonheidsspecialiste en de tattooshop. Het is, zo onderstreepte Rutte tijdens zijn persconferentie, een eerste voorzichtige versoepeling van het coronaregime.

Een raar moment om die versoepeling aan te kondigen, vinden de meeste deskundigen. Uit cijfers van het RIVM blijkt immers dat het aantal besmettingen weer flink oploopt. Maar liefst 19 procent erbij in de afgelopen zeven dagen! We bevinden ons naar alle waarschijnlijkheid aan het begin van de Derde Golf. Idioot om uitgerekend nu gas terug te nemen. Waarom, in vredesnaam?

Iedereen snapt dat dit iets te maken heeft met de naderende Tweede Kamerverkiezingen. Bij verkiezingen horen cadeautjes. En over wat het cadeautje deze keer zou zijn hoefde niet lang nagedacht te worden. Geen duizend euro voor alle werkenden of de garantie dat de hypotheekrente staat als een huis. Nee, het loslaten van de meest gehate coronamaatregelen, dat is waar iedereen naar snakt. We zitten al bijna een jaar in een al dan niet intelligente lockdown. Iedereen heeft er meer dan genoeg van en wil terug naar normaal. Of in ieder geval naar een beetje meer normaal.

Rutte waarschuwde wel dat de verlichting van het beleid ‘niet onomkeerbaar’ is. ‘Het wordt ongelofelijk spannend. Maar hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het ons valt. We zijn het aardig zat aan het worden. Op zijn Hollands gezegd: het moet wel vol te houden zijn.’

Neemt de premier hiermee echt zo’n enorme gok? Misschien valt dat wel mee. Stel dat over pakweg drie weken blijkt dat het aantal corona-infecties is verdubbeld of nog erger. Rutte en minister Hugo de Jonge beleggen een ingelaste persconferentie. Uiteraard op een uur waarop de meeste Nederlanders tijd hebben om tv te kijken. De premier schrijdt naar het podium, gekleed in begrafenis-zwart. Hij is wel vers gekapt en heeft geen matje meer. Anderhalve meter achter hem volgt De Jonge, voor deze plechtige gelegenheid een keer op normale schoenen. En hij wordt op gepaste afstand weer gevolgd door de doventolk, want de meest kwetsbaren in de samenleving moeten het ook allemaal kunnen volgen en die horen niet meer goed.

‘Landgenoten!’ spreekt Rutte sonoor. ‘Drie weken geleden heb ik u verteld dat we het coronabeleid zouden versoepelen. Maar ik zei erbij dat dat riskant zou zijn. Eigenlijk boden de cijfers geen aanleiding om de teugels te laten vieren. Ik heb destijds dan ook duidelijk gemaakt dat we zouden ingrijpen als het de verkeerde kant op zou gaan. Dat laatste is helaas gebeurd. Anders dan we hadden gehoopt raken steeds meer mensen besmet. De ziekenhuizen kunnen de druk niet aan, de ic-afdelingen liggen overvol. Daarom zijn we genoodzaakt de klok terug te draaien. Scholen, kappers en noem maar op gaan met onmiddellijke ingang weer dicht en de avondklok wordt verlengd tot sint-juttemis. Ik zeg dit met een snik in mijn stem, maar het kan echt niet anders. En dan geef ik nu het woord aan collega De Jonge voor de details waar ik zelf geen zin in heb.’

Wie zou op zo’n ogenblik nog kritiek durven leveren? Het verband tussen het kabinetsbeleid en het percentage coronabesmettingen is loepzuiver aangetoond. Zeurkousen druipen beschaamd af. Iedereen staat als één man achter de regering en zeker achter de premier. De VVD stijgt loodrecht in de peilingen. En dat een paar dagen voor de verkiezingen!