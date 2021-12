Het vergeten leed van proefdieren

Terwijl de maatschappij zich steeds bewuster wordt van het vreselijke lot van dieren in de vleesindustrie, lijkt het leed van proefdieren naar de achtergrond geschoven te worden. Dit kan en moet anders. Hoezo vinden we experimenten op mensen onaanvaardbaar, maar laten we het wel toe te experimenteren op andere wezens die even veel pijn en leed ervaren als wij?

Overbodige experimenten

Laat ons eerst een mythe uit de wereld helpen. Dierproeven gebeuren niet alleen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Zo worden er bijvoorbeeld vaccins voor de bontindustrie getest op fretten, worden er nog steeds chemische stoffen voor cosmetica uitgeprobeerd door ze te voeren aan konijnen of worden er gedragsexperimenten uitgevoerd op apen waarbij de dieren akelige implantaten in het hoofd krijgen.

Een groot deel van de experimenten dient enkel ter bevestiging van wat al bekend is. Onderzoeken worden herhaald en zijn zo een makkelijke winst voor wetenschappers die continu onder druk staan om te publiceren. Europese en Nederlandse instanties leggen regeltjes op die verplichten om stoffen waarvan de werking of veiligheid reeds bewezen is alsnog op dieren te testen. Om bureaucratische redenen worden dieren veroordeeld tot een lijdzaam bestaan.

Een mens is geen muis

Toegegeven, er wordt ook onderzoek gedaan naar vreselijke ziektes die mensen treffen. Alleen zijn dieren geen modellen voor de mens. Het merendeel van de proeven op dieren levert uiteindelijk niets op. Ze blijken onvertaalbaar naar de mens. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar Alzheimer en Parkinson. Ratten, muizen en apen worden vreselijk ziek gemaakt. Penseelaapjes krijgen gaten in hun hersenen geboord waarna hun hersenen met injecties worden beschadigd. En wat heeft dit 40 jaar en honderdduizenden proefdieren later opgeleverd? Niets. Het onderzoek naar deze ziektes staat stil.

De logica achter dierproeven is paradoxaal: proefdieren staan dicht genoeg bij ons om als model te dienen voor de mens, maar ver genoeg om buiten de ethische bekommernis te staan. De Amerikaanse filosoof Charles Magel zei ooit: “Vraag de onderzoekers waarom ze op dieren experimenteren en het antwoord is: ‘Omdat de dieren zijn zoals wij.’ Vraag de onderzoekers waarom het moreel verantwoord is om op dieren te experimenteren en het antwoord is: ‘Omdat de dieren niet zijn zoals wij.”

Empathie voor proefdieren

Niemand haalt het in zijn hoofd om op mensen te experimenteren. Ook experimenten op mensapen worden inmiddels onethisch geacht omdat deze dieren zo op ons lijken. Ze zijn intelligent, empathisch, kennen emoties. Steeds meer is men er het echter over eens dat ook andere diersoorten dezelfde kwaliteiten bezitten. De positie dat het ethisch aanvaardbaar is om te testen op dieren omdat ze lager op een door de mens bedachte rangorde staan, is achterhaald. Wordt het dan niet dringend tijd dat ook alle andere diersoorten dezelfde bescherming krijgen?