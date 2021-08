Het weer als zingever

We hebben zelf controle over het weer. Daardoor is het niet meer vrij van schuld als het tot frustratie, schade of menselijk lijden leidt.

“Wat een hondenweer, hè?”, “Nou, zeg dat wel!”. Het weer. Hét perfecte onderwerp om een ongemakkelijke stilte te doorbreken. Met gedeelde emotie, onverwachts, maar bovenal: onschuldig. Immers, buiten ieders invloed, vrij van politiek. Het redde Nederland van ondraaglijke stiltes bij de bushalte en gestaar naar de leegte op datingapps. Miljoenen weerzinnetjes maakten ijzige forenzen tot vriendinnetjes en ongemakkelijke singles tot gezinnetjes.

Het weeralarm van de VN rekent bruut af met de onschuld van deze zingever. Immers, we hebben zelf controle over het weer. Daardoor is het niet meer vrij van schuld als het tot frustratie, schade of menselijk lijden leidt.

Hoe kunnen we het weer behouden voor zingeving? Nou, door het te gebruiken als zingeving. Niet per se om het noodlot af te wenden of om de openingszin te beschermen. Maar ook omdat het leuk is en bijdraagt. In de publieke ruimte, op je werk, in de winkel, thuis of op pad, in ons hoofd.

1. In de publieke ruimte: stem op klimaatvriendelijke politieke partijen en politici, loop mee in klimaatmarsen, doneer aan organisaties die zich inzetten voor klimaatverbetering, deel inzichten en rapporten met je omgeving via sociale media, wordt mede-eiser in procedures tegen overheden en bedrijven bij de rechter, vraag je pensioenfonds om fossielvrij te beleggen, steun de moedige (jonge) klimaatdemonstranten.

Voorkom boze openingszinnen als dat ‘de vliegvakantie wordt afgepakt’ en ‘de gehaktbal onbetaalbaar wordt’. Terecht, want de burger en niet het bedrijf pakt de rekening (zie oa. OECD, PBL). Terwijl de 100 grootste uitstoters ter wereld als BP en Shell verantwoordelijk zijn voor 71% van de mondiale industriële uitstoot (CDP 2017). Maar toch.

2. Op je werk: neem alle activiteiten van de organisatie waar je werkt onder de loep. Wat is de bijdrage aan broeikasgassen, door energiegebruik, vervoer, afval? Hoe zit het bij de klanten en leveranciers? Stel doelen en onderneem concrete acties; voorkom uitstoot en compenseer overgebleven uitstoot. Maar zorg ook dat je klaar bent voor extremer weer; staat de inventaris veilig voor wateroverlast en hitte, is er voldoende verzekerd? En tot slot: rapporteer en stuur op de maatschappelijke impact.

3. In de winkel en webshop: koop meer tweedehands, minder en beter, kies voor de trein, voorkom vliegen, als je toch vliegt, compenseer koolstof, kies een klimaatvriendelijke energieleverancier. Als je kunt, betaal de echte prijs in de supermarkt, zoals al kan hier in Amsterdam.

4. Thuis of op pad: gebruik minder vaak auto’s, was minder en kouder, vlieg minder, eet meer planten en minder vlees, meer lokaal en seizoensgebonden. En overzicht van alles wat je in je woning kunt doen beschreef Paulette van Ommen. En het platform Nudge helpt mensen kleine stapjes zetten.

5. In je hoofd: blijf positief, houd moed, voel je gesterkt, niet schuldig, probeer cognitieve dissonanties en weerstand te overwinnen. Laat je niet uit het veld slaan als je niet consistent handelt met je doelen, als je door omstandigheden toch de auto pakt. Zoals Babette Porcelijn, auteur van ‘Happy 2050 Scenario’ zegt: richt je op de grote dingen, zodat je je minder zorgen hoeft te maken over kleine zaken. Of voel je een ware klimaatheld, zoals Annabella Meier in Eerste Hulp bij Klimaatverandering bepleit. Voer Klimaatgesprekken, wordt klimaatcoach.