Het Westen moet niet terugdeinzen voor Poetin

We hebben in het verleden gezien dat appeasement-politiek bij een dictator nooit werkt.

Na de constante spanningen rondom Oekraïne tussen het Westen en Rusland is er nu een geheel nieuw scenario begonnen. Een strenge dictatuur en sterke prijsstijgingen hebben ervoor gezorgd dat de bevolking van Kazachstan eindelijk in opstand is gekomen tegen President Tokayev. De Europese Unie heeft de betrokken partijen in Kazachstan al gevraagd om het geweld stop te zetten en tot een vreedzame oplossing te komen waarin de EU zou willen bemiddelen. Het is echter vrij duidelijk dat aan deze oproep geen gehoor zal worden gegeven. De volkswoede in Kazachstan opent immers een nieuwe kans voor Poetin om zijn spierballen te tonen. Het verleden heeft aangetoond dat Poetin deze situaties graag aangrijpt voor eigen gewin. De mensenlevens die daarvoor moeten worden betaald, maken hierbij niet uit.

De regering in Kazachstan is afgetreden, maar de president geeft zich niet gewonnen. President Tokayev van Kazachstan heeft de hulp ingeroepen van de militaire alliantie CVVO (Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie) om de orde in zijn land te bewaren. Deze alliantie kan gezien worden als een tegenpool van de NAVO.

Rusland is bezig met het bouwen van een nieuw imperium en zal graag van deze gelegenheid gebruik maken. Op strategisch gebied komt deze revolte in Kazachstan echter als een geschenk voor Oekraïne en het Westen. Rusland zal op het moment de focus moeten leggen op Kazachstan en daardoor moet het land tijdelijk Oekraïne met rust laten. Hierdoor krijgen zowel de NAVO als de EU een korte adempauze in het Oekraïne-dilemma. Dat neemt niet weg dat er een groter probleem is waar het Westen tege aan gaat lopen in de toekomst: namelijk de appeasement van Rusland.

Waar Poetin en zijn bondgenoten direct ‘vredestroepen’ sturen richting Kazachstan nu dit land in nood is, weigert het Westen om Oekraïne echt de hulp te geven die het land nodig heeft in de strijd tegen Rusland. De sancties van 2014 richting Rusland na de annexatie van de Krim lijken door Poetin alweer vergeten te zijn.

De VS en Duitsland hebben gedreigd met heftige consequenties als Rusland besluit Oekraïne binnen te vallen. Ook de EU heeft toegezegd dat enige actie vanuit Rusland tegen Oekraïne grote gevolgen zal hebben. Toch blijft onduidelijk wat deze consequenties precies inhouden en hoe heftig deze werkelijk zullen zijn.

Op deze manier geven we als Westen uiteraard geen sterk signaal af richting Poetin, terwijl Poetin dit andersom wel doet. Zo heeft hij geëist dat Oekraïne nooit lid kan worden van de NAVO en zouden buitenlandse troepen uit Polen en de Baltische staten moeten worden teruggetrokken. Dit zijn volkomen belachelijke eisen waar ieder weldenkend mens nooit mee zou instemmen.

We hebben in het verleden gezien dat appeasement-politiek bij een dictator nooit werkt. Alhoewel ik graag had gezien dat het Westen de situatie in Kazachstan zou veranderen, is dit realistisch gezien niet iets wat gaat gebeuren. Het land ligt tussen grootmachten China en Rusland in en is lid van de Russische alliantie CVVO. Het Westen kan echter wel ingrijpen in Oekraïne en voorkomen dat het land in de handen van Poetin valt. Nu Poetin afgeleid is in Kazachstan zou het Westen meer steun moeten verschaffen aan Oekraïne zodat Rusland wordt afgeschrikt. Hierdoor zal de invloedssfeer van Rusland niet verder worden uitgebreid. De buurlanden van Rusland vallen niet onder de achtertuin van Rusland en Poetin moet dat inzien. Het is aan de EU en de NAVO om aan dit aan te tonen nu het nog kan.