‘De wolf is een bedreiging voor mens, huisdier, paard, vee & natuur! Nederland word wakker!’ Nou, als ik dat lees ben ik inderdaad meteen wakker. Zo veel onzin op een rij en ook nog eens allemaal in één zinnetje gepropt. Bangmakerij 2.0 optima forma van angsthaas Annemieke.

Stichting Annemieke, bekend van acties bij de Oostvaardersplassen, begint een hetze tegen de wolf. Zaterdag zal de geciteerde tekst paginagroot in De Telegraaf gepubliceerd worden, vergezeld van een wolf die agressief zijn tanden ontbloot. Brrrrr wat een engerd, zullen veel mensen denken bij het zien van de foto. Het mag kennelijk wat kosten, zo’n hetze. Niet alleen met geld wordt gestrooid, maar ook met onwaarheden die maar één doel hebben: bangmakerij. Waar kennen we dat van?

Anti-wolf

De wolf is terug in Nederland en toegegeven: dat kost zo nu en dan een schaap het leven. Dat is natuurlijk niet de opzet en heel verdrietig, maar er zijn prima maatregelen te nemen om schapen te beschermen, mits boeren en de overheid bereid zijn om mee te werken. Zonder de smaak van schaap zal een wolf zich richten op natuurlijke prooien, voornamelijk reeën, maar ook wilde zwijnen en andere in het wild levende dieren. Boswachters geven aan dat dit heel goed is voor de natuurlijke balans in gebieden als de Veluwe, zodat er op termijn zelfs minder jagers ingezet kunnen worden. Een reden waarom veel jagers ook anti-wolf zijn, want het is een concurrent.

Schapen dus. En paarden dan? Annemieke komt op voor paarden en dat heeft haar stichting veel volgers opgeleverd, inclusief donaties. Die volgers wil je natuurlijk meetrekken in je verhaal. Paarden hebben in principe niks te vrezen van wolven, want ze worden niet als prooi gezien: wolven zijn er niet mee bekend . Er zijn wel enkele gevallen bekend van aanvallen op pony’s, maar dat is bij hoge uitzondering. In Duitsland leven 157 roedels wolven, heel wat dus, en daar is tot nu toe een dozijn pony’s of veulens om het leven gekomen. Oké, dat is een dozijn te veel. Ook in België zijn pony’s het slachtoffer geworden. Maar ook hier geldt dat er veel gedaan kan worden om wolven op afstand te houden, mits overheid en boeren en bereid zijn om mee te denken.

Hetze

Voorafgaand aan de paarden worden huisdieren genoemd, want het rijtje is opgebouwd uit de mate van betrokkenheid en huisdieren liggen ons na aan het hart. Maar als er in de afgelopen tijd ook maar één huisdier was gepakt hadden we dat overal gelezen. Ik heb niks op dat vlak meegekregen. De vraag is ook welke huisdieren? Honden? Die moeten aangelijnd zijn in het bos. In wolvenlanden Duitsland en Zweden worden nauwelijks conflicten tussen wolven en honden gemeld. Overigens worden op dit moment in Noord-Brabant en Zeeland wel veel reeën doodgebeten door honden. Zullen we daartegen ook maar een hetze beginnen? Of de eigenaren gewoon vragen om te voorkomen dat hun hond een ree grijpt?

Vee hadden we al genoemd, dat betreft vooral schapen en wat aanvallen op kalveren. Natuur sluit het rijtje, wat de grootste onzin is van de hele hetze. Zoals ik al zei is de wolf de ontbrekende schakel in de Nederlandse bosgebieden; een jager die beter dan zijn menselijke variant kan zorgen dat zieke of zwakke dieren uit hun lijden verlost worden, waardoor een dynamische natuur met veel leven en biodiversiteit ontstaat. De wolf is juist heel goed voor de natuur.

Rest er nog een groep, want in het rijtje van betrokkenheid staat bij Annemieke de mens voorop. In Duitsland, waar onze wolven vandaan komen, is enkel een tuinman die mogelijk door een wolf is gebeten, maar dat is niet eens zeker. Mensen hebben echt niks te vrezen van wolven, maar bange Annemieke doet je graag anders geloven. Alleen angsthaas, daar zou een wolf wel eens zijn tanden in kunnen zetten. Dan wel met een snufje zout en peper, want zo smakeloos hebben we het zelden geproefd.

Bangmakerij 2.0

Het zinnetje ‘Beelden van wolvenslachtoffers zijn te shockerend om hier te tonen’ is ronduit lachwekkend, want dat moet de fantasie nog eens extra aanjagen en daarmee is de bangmakerij compleet. En tot slot roept Annemieke Nederland op om wakker te worden. Een typische vorm van complotdenken, waarbij de complotdenker meent als enige het licht te zien en de rest is dom en onwetend. Maar het licht van Annemieke is een schijnvertoning, een fata morgana die je voor de gek houdt. Mijn oproep is dan ook: Nederland blijf alert! Want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

Dit artikel verscheen eerder op animalstoday.nl