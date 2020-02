Een week vol (te verwachten) verbazing nadat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet samen met zijn, aldus de heer zelf, dierbare vriendinnen de media weer vuur liet spuwen. Sommigen waren wat voorzichtig, anderen betichtten hem, terecht, van een racistische actie jegens Marokkaanse Nederlanders. Wat bezielde hem toch met deze ‘ondoordachte’ tweet?

Marokkanen, u weet wel, dat ene land in Afrika, het continent der Afrikanisering van Europa volgens Thierry. Ook al komen er per half jaar maar vijfduizend Afrikanen naar Nederland, maar goed. Afrika, u weet wel, dat ene continent dat door Europa is leeggeplunderd en overgenomen, voor bezittingen en statuur. Het continent waar oorlog en corruptie woeden, onder erbarmelijke omstandigheden. Waar onder andere de Nederlandse grootmacht Shell ‘hun’ product vergaart en het daarbij komende afval er dumpt, schijt hebbend aan de volksgezondheid daar.

Het is ook het continent waar Nederland uit een specifiek land gastarbeiders heeft gehaald, een halve eeuw geleden. En hun kleinzonen worden nog steeds niet als volwaardige Nederlanders behandeld door iedereen. Misschien is het omdat Europa dominant blank moet blijven. Dat zijn overigens niet mijn woorden, maar nogmaals van de heer Baudet, zonder Franse tongval hoor. Inmiddels is het gewoon een kaaskop, net als ik. Het zijn de woorden van de man waarmee ik maar één ding gemeen heb: we komen allebei uit een immigrantenfamilie.

Maar nu wordt het echt spannend. Ik ga je niet vertellen hoe fout hij zit, dat weet iedereen. Ik zal er niet over twisten hoe racistisch de tweet wel niet was, want dat weet ook iedereen. De kranten, nieuwssites en talkshows werden er mee gevuld. Iedereen heeft zijn meninkje kunnen verkondigen en is indirect ook opgekomen voor kutmarokkanen als ik, waarvoor dank.

Waar echter iedereen voor valt is de mythe dat Thierry hiermee zichzelf in de voet schiet. Het is niet aannemelijk dat zo’n slimme kerel, immers afgestudeerd aan de universiteit en al, zich na al die misplaatste tweets weer zou misdragen. Dat weet zijn partner Hiddema natuurlijk dondersgoed, ook al raadt hij hem aan te stoppen met twitteren. Maar over de situatie zegt hij natuurlijk niks, want hij wil eerst tekst en uitleg horen van de leugenaar hemzelf. Ik bedoel, volgens mij liegen de politie, de NS en al de aanwezigen niet.

Het is het spel der populisten, kiezers vergaren voor je eigen macht. Hoe onwaar, hoe belachelijk en hoe mensonterend je handelingen en je uitspraken ook zijn, als je er tere zieltjes mee wint dan werkt het. Zoals we allemaal wel weten zijn veel rechtse mensen, en extreemrechtsen zeker, niet erg genuanceerd. Hitler zei immers ook niet over de Joden: “Het zijn stommeriken, maar niet allemaal hoor.” Trump zegt ook niet: “Het wordt een muur met een luikje voor alle hardwerkende latino’s.”

Het ‘Marokkanenprobleem’ gaat niet gepaard met lichte meningen maar wel met demonisering. Stiekem is het wat iedereen, die er heilig in gelooft dat allochtonen het kwaad zijn, wat er nogal wat zijn als je alleen al kijkt naar hoeveel PVV-stemmers er in dit land wonen, wil zeggen maar niet altijd durft te zeggen. Misschien wil mijn overbuurvrouw zich al jarenlang uitspreken over hoe vreselijk ze al die mocro’s vindt en dat ze hen het liefst het land uit wil hebben, maar doet ze dit niet. En als je dan ineens ziet dat een grote politieke leider geen blad voor de mond neemt en een probleem aankaart dat ‘iedereen kan overkomen’ in het dagelijks leven, namelijk de ó zo grote last van Marokkanen in de publiekelijke ruimte, dan vind je het echt niet erg dat de ‘bontkraagjes’ op de foto toch conducteurs blijken te zijn.

“Het hád gebeurd kunnen zijn” luidt het gedachtegoed uit de FvD-hoek, waar de actie vergoelijkt wordt. Denkt u nou werkelijk dat de gemiddelde Forum-stemmer het erg vindt dat Marokkaanse Nederlanders worden aangevallen? Dit wordt allemaal gestaafd door de peiling die een week later laat zien dat Baudet nauwelijks kiezers heeft verloren. Wat ik me dan wel afvraag: als het Marokkanenprobleem dat wordt aangekaart zo groot is, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om een waargebeurd voorbeeld te nemen?

De tweet. De kiezers. Politiek. Het vergaren van politieke macht en kiezers is een moreel slagveld. Nadat veel VVD’ers, de wat hoogopgeleiden in het politieke spectrum, al overstapten naar FvD dat zichzelf populair maakte door de problemen omtrent migratie en het ‘partijkartel’ behoedzaam te benoemen, met daarbij de charismatische hunk Baudet als frontman, de redder in “tijden voor drastische veranderingen”, is het nu de beurt aan de PVV-stemmers. Thierry wordt meer uitgesproken, hij tweet alsmaar “sneller en steviger” want deze tweet is een reeks ván natuurlijk, en hij begint daarmee steeds meer de facetten over te nemen van zijn politieke concurrent op rechts, Wilders, die er een monopolie op leek te hebben.

Maar wat misschien nog wel evidenter is om boven de grond te halen, is dat met deze actie rechts rechtser wordt. De acties van rechtse politici worden steeds harder en daarmee logischerwijs de reacties van links hierop groter. Waardoor, taa-dáá, links dus linkser wordt. Vindt Baudet dit erg? Nee. Om zijn idealen waar te maken in het volgende kabinet kan hij toch geen linkse partijen gebruiken. Met de verwijten die linkse partijen nu maken en hoe de media hierop springen is het een troef van Thierry om te kunnen zeggen: “Aha, zie je hoe ze tegen ons zijn! Zie je hoe ze ons allemaal aanvallen? Het partijkartel haat rechts met onze rechtse idealen.” Hierdoor versterkt hij ook de sociale cohesie binnen die partij. Als het goed valt te praten, dan heiligt het doel alle middelen.

Matthijs, Eva, en al die OP1-duo’s, jullie zien het verkeerd. En met jullie misschien wel heel Nederland. We maken met zijn allen deze uiterst gevaarlijke en racistische man in Nederland groot. Links, rechts, midden, het maakt niet uit. Je wint immers geen verkiezingen met de taal van de genuanceerden, maar met de taal van de zielen.