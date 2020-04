Nou, ik kan u vertellen, heel belangrijk.

Ik weet nog hoe ik in 1974 niet eens op de bank kon blijven zitten bij de tragisch verloren finale tegen “angstgegner” Deutschland. Heerlijk om naar te kijken hoe Feyenoord, met Ove Kindvall, voor het eerst de Europacup won of hoe Ajax vorig jaar Real Madrid van de mat veegde, heerlijk. Wat een fantastische kijksport.

Dat laat onverlet dat de bedragen die in de top aan voetballers worden betaald naar mijn idee onmaatschappelijk hoog zijn, net zoals bij veel CEO’s. Dat Johnny Heitinga toegaf dat, nu hij niet meer als prof speelde, hij niet meer met een privéjet op vakantie kon gaan, vond ik wel illustratief.

Voetbal is veruit de belangrijkste van de onbelangrijke zaken, is ooit door een geestelijk leider gezegd, ik dacht dat het een paus was. Dat is een heel goede typering. En zo moeten we er wel tegenaan kijken in deze tijden van crisis. De ophef die nu in Engeland is ontstaan over de weigering van voetballers (bij monde van Wayne Rooney) om salaris in te leveren vind ik nogal grotesk en getuigen van een ander maatschappijbegrip dan in mijn ogen gezond is. Dat voetballers moeten inleveren nu er niet meer gespeeld wordt lijkt me duidelijk, zij behoren toch niet tot een onaantastbare kaste. Alleen als er gevoetbald wordt hebben ze recht van spreken, anders zijn ze gewoon een burger, lijkt mij.

Waar ik zeer op tegen ben is dat er een soort filantropisch schema wordt ontwikkeld waar voetballers geld te beschikking stellen voor beademingsmachines etcetera zodat zij zelf kunnen bepalen wat goed is voor de maatschappij. Nee, niet spelen, dan net als alle andere zzp’ers, geen geld.

Het kan niet zo zijn dat stinkend rijke voetbalclubs als Liverpool het niet voetballend personeel ontslaan en in de corona-ww laten afvloeien of nog erger steun vragen aan de overheid die al genoeg lasten te dragen heeft. Het zijn moeilijke tijden en wat het zwaarst is moet het zwaarste wegen. Wat belangrijk is en wat niet wordt hopelijk niet bepaald door wie het meeste geld heeft. En dat geldt niet alleen voor voetbal hoop ik.