In eerste instantie leek het voor mij een soort droom; niet naar school, geen toetsen en bovenal even geen stress aan je hoofd. Naarmate de tijd verstrijkt, vind ik de situatie nog steeds wel prettig. Alhoewel ik mij wel realiseer dat bijlessen, die ik overigens zelf ook volg, de ongelijkheid tussen arm en rijk, vergroten. Juist in deze periode.

Ongelijkheid ontstaat al bij de geboorte van een kind. De ene baby krijgt nu eenmaal een juwelen speen in zijn mond gedauwd terwijl de ander het met doen met een “doodgewone” speen. Dat verschil in geld blijft, waardoor sommigen op bijles kunnen en anderen niet. Op zich is dat al een enigszins bedenkelijke situatie, maar natuurlijk zou het raar zijn om bijlesmogelijkheden te verbieden. Alleen wordt, dankzij de coronaperiode waarin veel scholen minder lessen aanbieden dan normaal, dit verschil alsmaar groter.

Een groot aantal scholen, waaronder de mijne, biedt in de week slechts een handjevol lessen aan. De lessen zijn zo nu en dan van bedenkelijk niveau, wat vaak komt door gestuntel met digitale apparatuur. Daarnaast is er weinig gelegenheid om vragen te stellen aangezien docenten snel de examenstof moeten inhalen. Onwetendheid over digitale omgevingen en minder kansen om lesstof te absorberen, komen het onderwijs niet ten goede.

Voor degenen die bijles krijgen is dit nog niet eens zo’n gigantisch probleem, zij kunnen uitwijken naar hun bijlesdocent. Deze, zo weet ik uit eigen ervaring, neemt dan de tijd om 1 op 1 vragen door te nemen en te beantwoorden. Ondanks dat dit ook vaak via digitale omgevingen gaat, verloopt een bijles vanwege het persoonlijke aspect gewoon wat soepeler. Jammer genoeg is er natuurlijk ook een groep die niet zomaar naar een bijlesdocent kan, waardoor een achterstand ten opzichte van de ‘gelukkigeren’ ontstaat die, na verloop van tijd, groter wordt.

Ondanks dat ik begrijp dat het ook voor scholen een bizarre situatie is, ben ik van mening dat gebrek aan geld niet tot gigantische achterstanden mag leiden. Wat mij betreft zou je dit dan ook op twee manieren op kunnen lossen: A, meer aandacht voor de digitale geletterdheid van de docent. B, iedere school zou wekelijks een vragenuurtje moet inplannen, waar docenten dan in kunnen gaan op de vragen. Dit compenseert dan weer het verschil tussen wel of geen bijles hebben. Want ondanks dat ik zelf ook bijles heb, en het zie als een voorrecht, zou ieder kind, of het nu uit de Bijlmer of uit een Hilversumse villawijk komt, gelijke onderwijsmogelijkheden moeten hebben.