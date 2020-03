Ik zag angst in de ogen van die mensen, zij kunnen niet stoppen met werken of thuiswerken

Lange tijd bleef het kabbelen in Nederland. Er was het voorbeeld van China, Iran en dichterbij huis: Italië. Er waren duidelijke richtlijnen en waarschuwingen van de WHO (testen, testen, testen en zieke mensen isoleren!). Over het coronavirus werd in Nederland vooral bericht, als over een crisis voor de markt en de economie. Een crisis voor het kapitalisme. Onze minister-president had het laconiek over wel of niet handen schudden, terwijl het virus zich ondertussen verder verspreidde. Een bredere, gerichte en lange termijn-aanpak blijft uit, ten koste van mensen met een kwetsbare gezondheid in de samenleving.

Toen het kabinet langzaamaan maatregelen begon te nemen, werden mensen aanvankelijk bang. Mijn zoontje van bijna 7 jaar struinde die dag nonchalant met zijn mandje door de supermarkt op zoek naar lekkers. Mensen liepen gejaagd langs hem, duwden hem achteloos omver in de strijd om toiletpapier, rijst en bloem. De angst die ik toen voor hem voelde, kwam absoluut niet door de dreiging van het coronavirus, maar door het gedrag van de mensen om ons heen.

De situatie met het coronavirus vergroot de bestaande ongelijkheid in de samenleving. Mensen met voldoende financiële middelen zijn in staat om voor zichzelf te (laten) zorgen en zijn daarmee ook veel minder kwetsbaar voor blootstelling aan het virus dan mensen in armoede. Niet alleen hebben zij meer mogelijkheden om zich te isoleren en kunnen bijvoorbeeld stoppen met werken of thuiswerken. Zij hebben ook een grotere toegang tot bepaalde voedingsmiddelen of mogelijkheden om een voorraad op te slaan en hoeven dus niet op een overvolle Haagse Markt boodschappen te doen.

Maar denk ook aan de tienduizenden dak- en thuislozen in Nederland. De mensen die ongedocumenteerd en/of op de vlucht zijn. Wie heeft genoeg geld om niet of op afstand te werken? Wie heeft genoeg geld om een voorraad op te bouwen? Wie kan zich isoleren in een prettige, veilige omgeving? Wie heeft een dak boven zijn hoofd en dan graag nog één zonder een gewelddadige huisgenoot?

Die dag bleken de basismiddelen op in de supermarkt. Wij konden – ironisch genoeg – alleen nog maar vijgen kopen die waren ingevlogen uit Zuid-Afrika, blauwe bessen uit Marokko en avocado’s uit Spanje. Ik zag bange mensen die ondanks alles hele dagen moeten werken. Mensen die eerst de de hele dag op hun benen moeten staan in winkels als Blokker en Hema of mensen die voor een laag loon nu nog harder moeten werken om de vele pakketten bij mensen thuis te bezorgen. Mensen die aan het einde van hun dienst lege supermarkten treffen.

Ik zag angst in de ogen van die mensen, zij kunnen niet stoppen met werken of thuiswerken. Kunnen zij aan het einde van hun lange werkdag met hun salaris Zuid-Afrikaanse vijgen kopen, als al het andere uitverkocht is? Onze minister-president maakt ondertussen jolige grapjes in de media over voldoende toiletpapier om te kunnen poepen.

Meer dan ooit is het belangrijk dat we onze middelen en welvaart eerlijk verdelen en laat de situatie zien dat ons huidige neoliberale systeem onhoudbaar is. De mensen die al kwetsbaar waren, zijn door de gevolgen van het beleid en de coronacrisis nu extra kwetsbaar. De mensen over wie je het minste hoort, de mensen die het méést kwetsbaar zijn nu en die letterlijk het hardst geraakt worden door dit beleid zijn mensen die het eerst ziek worden, misschien zelfs zullen sterven of al zijn gestorven door dit virus. Mensen die op leeftijd zijn, mensen die bijvoorbeeld astma of diabetes hebben.

De maatregelen en de communicatie van het kabinet? Vaag, onduidelijk en het ligt aan jezelf en jouw situatie of je je eraan houdt of niet. Een pandemie in tijden van neoliberalisme: armoede is een eigen keuze. Blootstellen aan een levensgevaarlijk virus is een eigen keuze.