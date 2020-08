Ik heb niets tegen moslims, laat ik dat vooraf heel duidelijk zeggen. Maar net als bij elke andere religie zijn er orthodoxe stromingen die ergens in de middeleeuwen zijn blijven steken. Orthodoxe joden, zwarte kousen-kerkgangers, Jehova’s getuigen, rastafari, astika-hindoes, overal heb je gelovigen die eeuwenoude boeken iets te letterlijk nemen. Lastig, maar ongevaarlijk in een moderne omgeving.

Deze week werd de 22-jarige zanger Yahaya Sharif-Amina ter dood veroordeeld omdat hij in een van zijn liedjes de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Hij dreigt te worden opgehangen als hij het hoger beroep verliest, ten gevolge van de sharia, gehouden in een super conservatieve deelstaat van Nigeria. Eerder werd een 13-jarige jongen tot tien jaar celstraf veroordeeld omdat hij tegen een vriendje in een ruzie iets had gezegd dat als blasfemie kan worden aangemerkt.

Ik weet nog dat ik een pak slaag kreeg van mijn vader. Ik denk dat ik ook 13 of 14 was toen ik uitriep: ‘Godverdomme!’ Eigenlijk was het nog niet eens de uitroep die hem echt tot drift aanzette, maar eerder het feit dat ik riep hoezeer ik het bestaan van God erkende en hoe nederig ik was om me door hem te laten verdoemen. “Jezus Christus pa, doe een beetje modern’, zei ik voor hij aan de lijfstraf begon.

Dat was dan meer dan vijftig jaar geleden, mijn vader was zwaar katholiek en werd pas wat milder toen de oecumene terrein won.

Dat mensen door de inquisitie werden veroordeeld en als ketters de brandstapel opgingen is al veel meer halve eeuwen geleden. Maar het is goed om te realiseren dat we eigenlijk allemaal eenzelfde soort geschiedenis hebben. Als je niets bezit en weinig andere vooruitzichten hebt dan elke dag vechten voor voedsel voor jou en je gezin, dan is geloof een uitkomst. Het belooft een beter leven in het hiernamaals en houdt je voor dat het lijden hier daarvoor noodzakelijk is. Samen lijden is beter dan in je eentje dus hup de kerk, de synagoge of de moskee in en zing het van je af.

Jongere Nigerianen kwamen al in opstand tegen de veroordeling van Yahaya Sharif-Amina. U, beste lezer, kan via change.org ook een petitie ondertekenen. Maar de werkelijke oplossing zit natuurlijk in het zorgen dat dit soort gebieden uit de middeleeuwen wordt getrokken doordat we onze welvaart en kennis eerlijker gaan verdelen.

Een minuut voor twaalf: tijd voor meer ontwikkelingssamenwerking.