Mijn vriend is geen kapitalist. Meer een wiskundig wonder. Hij heeft ook niets met de beurs en voelde zich een soort van schuldig toen hij me gisteravond vertelde dat aan het begin van de crisis met een app aan het speculeren was geslagen. Gewoon voor de gein kocht hij met 200 euro opties Tesla. Ging de prijs omhoog dan kocht ie met de winst weer nieuwe opties totdat hij in zes maanden tijd op 10.000 euro winst stond. Hij heeft er vervolgens een paard van gekocht voor zijn vrouw want zei hij: “Dat is toch eigenlijk geen geld waar je recht op hebt.” Bizar toeval dat ik vanochtend de krant opensloeg en onder de foto van een paard dat werd geveild voor twee ton las: “Vermogens blijven groeien in crisis”.

“Crisis? Welke crisis? Het wereldwijde financieel vermogen steeg in de eerste zes maanden van 2020 met 1,5%,” meldt het Global Wealth Report van Duitse vermogensbeheerder Allianz. De beurzen in New York, Amsterdam en Tokyo hebben dan wel flinke verschuivingen laten zien maar de indexen zijn vergeleken met februari 2020 nauwelijks onderuit gegaan.

Het rapport beschrijft hoe er in 2019 een winst op de aandelenmarkt van 25% is gemaakt. Het concludeert dat de waarde van die aandelen zijn ontkoppeld van de onderliggende waarde. Vrij vertaald: een bedrijf is niet meer een optelsom van haar bezittingen en de winst die het maakt of kan maken maar wat de gek ervoor wil geven.

We zitten weer in een bubbel en dat op een van de meest ongelukkige periodes van deze eeuw (tot nu toe). Want het verschil tussen arm en rijk is weer groter geworden. De voedselbanken en ‘gaarkeukens’ draaien overuren. En alleen slimme mensen kunnen in zes maanden hun vermogen vervijftigvoudigen.

Schrijf er maar niet over zei mijn vriend. “Je brengt mensen alleen maar in verwarring. Ik heb gewoon geluk gehad.” En dat is ook zo want de winsten worden altijd gemaakt door doorgewinterde en meedogenloze miljonairs. De verliezen worden geïncasseerd door kleine beleggers die te weinig kennis en geen geluk hebben.

Een minuut voor twaalf: weg met de aandelenmarkt