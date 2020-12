Als je veel thuis zit is een van de dingen die je leert je dag anders in te delen

Zoals de meesten wel weten ben ik het gewend om veel thuis te zitten. De Wajong geeft mij niet de ruimte om dingen buitenshuis te ondernemen. Dit is iets dat ik heb moeten accepteren en ik heb mijn leven hier op ingericht. De meeste activiteiten die ik doe, doe ik thuis of zijn gratis zoals fietsen en wandelen.

Op 16 november had ik een zoom-conferentie met 300 huisartsen in opleiding. Ik vertelde hun wat voor impact 22q11ds op mijn leven heeft en hoe ik hier dagelijks mee omga. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit syndroom bestaat. Een van de vragen die mij werd gesteld was hoe ik mijn dagen structureer. Als je veel thuis zit is een van de dingen die je leert je dag anders in te delen.

Zo sta ik iedere morgen op en word ik rustig wakker. Ik heb van die routinedingetjes zoals ontbijten en even twitteren. Ik kijk dan hoeveel energie ik voor die dag heb en wat ik kan ondernemen. Zijn er dingen die in huis moeten gebeuren dan blijf ik thuis en verdeel ik de grote klussen zoals stofzuigen en dweilen. Meestal doe ik dit in de loop van de ochtend want dan is mijn energiepiek het hoogst. Als dit niet zo is ga ik even boodschappen doen of een stukje fietsen of wandelen.

In de middag heb ik standaard een moment dat ik mijn rust moet pakken. Rond 13:30 begint mijn hoofd vol te raken van alle informatie die ik heb binnengekregen en raakt mijn energiereservoir leeg. Ik ga dan rusten. Dit heb ik echt nodig anders kan ik ’s avonds geen activiteit meer doen. Ik weet nog goed dat ik met ouderen werkte en die er trots op waren als ze geen middagdutje deden… Ik vertelde hen toen maar niet dat ik dit regelmatig wel doe…

Als ik niet hoef schoon te maken ben ik veel online te vinden waar ik de meeste van mijn contacten heb in het spel World of Warcraft. Voor mij is dit de ideale manier om vriendschappen te onderhouden want ik hoef er de deur niet voor uit en er wordt buiten het spel niks van mij verwacht. Dit zorgt er ook voor dat ik mij niet eenzaam voel! Er is online altijd wel iemand met wie ik kan praten als mij iets dwars zit.

In de avond kook ik een simpele maaltijd, vaak met groente, aardappels en vlees omdat ik merk dat dit mij gezonde energie geeft om de volgende dag mijn dingen te kunnen blijven doen. Daarna ga ik gamen of een film kijken. Op deze manier deel ik mijn dagen zonder werk in.

Op mijn website laat ik zien hoe ik omga met de moeilijke dingen die ik tegenkom met 22q11ds. Ik wil daarnaast ook laten zien wat ik wél kan en dat je niet alleen maar zielig bent als je een beperking hebt.

Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de samenleving.