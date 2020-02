Afgelopen week, bij de herdenking van de holocaust, hoorde ik op Radio 1 een gesprek over hoe het eraan toeging bij het vermoorden van Joden. Er werd verteld dat de Joden aanvankelijk werden geëxecuteerd, maar dit werd gestopt omdat het emotioneel te zwaar was voor de soldaten die dat moesten doen. Zo ontstond het idee van de gaskamers.

Hitler is een keer bij een vergassing geweest, Eichmann ook. Verrassend: allebei vonden ze het emotioneel belastend. Maar dat was geen reden om ermee te stoppen. De norm was: je moet sterk blijven, geen emotie tonen. Je was een slappeling als je je door emoties liet leiden. Het moest nu eenmaal gebeuren. En vanaf een bepaald punt werd het psychologisch onmogelijk om jezelf de vraag te stellen: doen we hier wel goed aan? Er waren al zoveel mensen gedood dat een point of no return werd bereikt. Als je dan nog zou zeggen dat het verkeerd was, zou je niet meer weten hoe je dat aan jezelf uit moest leggen.

Veel mensen nu kunnen zich hier niet goed in verplaatsen; het is klip en klaar hoe slecht dit was, het voelt alsof je je tot het uiterste verzet zou hebben als je hiervan wist. Maar in een andere tijd, met allemaal mensen om je heen die ook zwegen en het lieten gebeuren, weet je dat niet. Ik denk dat we meer leren over het kwaad, beter begrijpen hoe we het kunnen voorkomen, juist als we ons kunnen verplaatsen in degenen die het toen lieten gebeuren. In lijn met wat Hannah Arendt heeft gezegd over de banaliteit van het kwaad, geloof ik dat iedereen een radertje kan worden in een systeem waar niemand echt over de eigen rol nadenkt: ‘The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil.’ Het kwaad wordt gedaan door goedwillende mensen die zwijgen en zich niet verzetten.

Ik doe alleen mijn werk

Ik moest hieraan denken toen vrijdag weer undercover-beelden naar buiten kwamen over misstanden in slachthuizen, waar varkens werden geschopt en geslagen. De medewerker van Ongehoord, de actiegroep die de beelden maakte (NB deze groep bestond al lang voor de Ongehoord-groep van Arnold Karskens en richt zich op degenen die écht nooit gehoord worden: de dieren die door mensen worden uitgebuit) zei een keer dat hij niet houdt van de vergelijking tussen de holocaust en de veeindustrie, maar: “Het is moeilijk níet aan de holocaust te denken als je de transporten, het slaan en opjagen en de vergassing van de varkens ziet.” Het is een compleet gemechaniseerd traject waarin niemand verantwoordelijkheid voelt voor het geheel en iedereen “alleen maar zijn werk doet”. Geheel in lijn met hoe Hannah Arendt het schetste. De efficiency van onze huidige grootschalige slachthuizen is zelfs afgekeken van de concentratiekampen.

In een reactie op de beelden zei Carola Schouten dat geweld tegen dieren ontoelaatbaar is. Maar hoe kun je géén geweld tegen dieren gebruiken in een slachthuis? We hebben allemaal bij Zondag met Lubach de beelden kunnen zien van de CO2-vergassing en de verschrikkelijke doodsstrijd van de varkens – een methode die van Schouten mag blijven omdat alternatieven duurder zijn. Ook voordat ze worden verdoofd is er onvermijdelijk geweld. De dieren willen blijven leven, ze verzetten zich. Zoals Ongehoord opmerkte: In een slachthuis ruiken de varkens de urine van andere gestreste varkens. Ze worden bang. De medewerkers hebben geen andere keuze dan de dieren opjagen met geluid, tikken, slaan of schoppen.

Wie is de beul?

Op sociale media zag ik boze mensen die deze medewerkers eens graag een schop terug zouden geven. Maar deze mensen doen werk dat niemand wil doen, zij hebben niet de keus uit allerlei baantjes. Zij doen het werk voor de consumenten die vlees willen eten en zelf dit soort beelden gauw wegklikken als ze voorbij komen. Het werk in een slachthuis is traumatiserend, er komt veel PTSS voor onder werknemers. Ik weet dat velen vinden dat je geen vergelijking zou mogen maken tussen mensen en dieren, maar als de nazi’s het zo zwaar en emotioneel té belastend vonden om mensen te executeren, zou dat dan niet ook voor dieren kunnen gelden? Waarom zouden we anders die beelden wegklikken? Wie is er nou hier de beul: de slachthuis-medewerker, de vleeseter die wegkijkt, de supermarkt die het verkoopt voor stuntprijzen, de bank die erin investeert, of de politici die dit toestaan, ervoor zorgen dat het legaal blijft en trots zijn dat we er geld mee verdienen?

Op twitter zei iemand: ‘Ik denk dat je om dit werk te kunnen doen, om zo massaal andere wezens te kunnen doden, jezelf moet ontmenselijken. Niemand kan dit werk mét gevoel doen en omdat je jezelf ontmenselijkt zijn de grenzen ook zoek.’ We weten allemaal diep in ons hart dat het doden van dieren op deze enorme, geïndustrialiseerde schaal niet deugt. Onze veehouderij is monstrueus uit de hand gelopen en we zijn op het point of no return, waar velen niet meer in hun hart kunnen kijken en zichzelf de vraag stellen: waar zijn we mee bezig. Lang niet iedereen heeft de mentale draagkracht om dat te doen en ten volle te beseffen hieraan te hebben meegewerkt – door te zwijgen, door zich niet uit te spreken, net als in nazi-Duitsland.

Ik weet dat ik me hiermee op glad ijs begeef, dat mensen boos worden omdat ze menen dat ik varkens met Joden vergelijk of varkenshouders met nazi’s. Maar dan ben je boos over iets wat je zelf bedenkt, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik vergelijk twee systemen voor massamoord en twee psychologische reacties daarop en ik zie een parallel. We moeten “leren van het verleden” zegt iedereen, maar hoe kun je ervan leren als half Nederland in de gordijnen klimt zodra je iets dat nu gebeurt ermee vergelijkt? Om het kwaad te begrijpen, om te voorkomen dat het zich herhaalt, moeten we zelfonderzoek doen. We moeten niet langer gedachteloos aannemen dat het kwaad alleen bij ánderen zit. In de woorden van Theodor Adorno: “Auschwitz begins whenever someone looks at a slaughterhouse and thinks: they’re only animals.”

