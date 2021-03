Sinds de coronaregels versoepeld werden is het opnieuw mijn weg zoeken in deze warrige tijden. Wat kan ik wel en vooral: wat kan ik niet. Omdat ik het onbekende 22q11ds heb ben ik qua gezondheid kwetsbaarder dan een ander en zal ik altijd wat meer op moeten letten zolang het virus er is en de vaccinatie nog niet rond is.

Natuurlijk wil ook ik zoveel mogelijk mijn vrijheid weer terug maar gezien mijn gezondheid anders is dan de meeste mensen blijf ik liever voorzichtig. Gelukkig ben ik het gewend om veel thuis te zitten. Omdat ik qua werk vrij veel pech heb gehad, heb ik mijn eigen routine ontwikkeld en kan ik me thuis goed vermaken. Dat is

weer een van de voordelen van in de Wajong zitten en minder geld hebben om te besteden, je leert je met weinig te vermaken.

Nu we een jaar bezig zijn met het bestrijden van dit virus begint het ook bij mij wel te kriebelen. Gewone dingen zoals boodschappen doen blijft een uitdaging. Zeker de afgelopen weken was het buitengewoon druk in de

supermarkt. Ik vind dan de regels met afspraken rondom winkelen onbegrijpelijk. Waarom mogen er in een grote winkel zoals de Ikea maar een klein aantal mensen naar binnen en is er in de supermarkt nauwelijks ruimte om afstand te houden?

Ik probeer er maar niet te veel over na te denken want begrijpen doe ik het niet. Af en toe kijk ik naar het nieuws om op de hoogte te blijven van de headlines maar nog steeds ben ik voorzichtig met informatie, zo ook op Twitter. Gelukkig vind ik hier steeds beter mijn weg in en raak ik minder gauw van slag door bijvoorbeeld fake nieuws.

Ik zal in ieder geval blij zijn als de verkiezingen achter de rug zijn want ik merk dat dit mij veel onrust en onzekerheid geeft. Wat dat betreft ben ik blij dat ik nog een jaar lang mijn coach heb, zodat zij mij met dit soort situaties kan helpen en ik het overzicht blijf houden. Hoe het na de verkiezingen verder gaat met de Wajong blijf ik natuurlijk in de gaten houden. Als het nodig is zal ik zeker weer van me laten horen!