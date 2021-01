Zolang de VVD aan de macht blijft zullen ze mensen in de Wajong blijven pesten. Alsof we erom gevraagd hebben om een beperking te hebben

Vrijdag is het kabinet gevallen. Onder veel commotie diende premier Rutte zijn ontslag in. Een symbolisch gebaar naar de getroffen ouders van de toeslagenaffaire. Klinkt allemaal erg mooi maar dit is niet het enige wat hij op zijn geweten heeft. Wat de meeste mensen vergeten, is hoe hij steeds maar mensen in de Wajong blijft pesten.

In 2017 stemde het kabinet voor de 5% korting op de Wajong. De korting heeft mij zodanig geraakt dat ik in een depressie terechtkwam die 3 jaar geduurd heeft. Ik voel me sindsdien als een speelbal die afhankelijk is van de grillen van het kabinet. Ik ben belast met het onbekende 22q11ds. Dit zorgt ervoor dat het bij mij langer duurt voordat informatie verwerkt is. Het gevolg hiervan is dat ik meer tijd nodig heb dan een ander. Hiernaast werkt het stofje dopamine bij mij minder goed waardoor emoties niet goed gereguleerd worden. Ik heb hierdoor meer kans om in een depressie terecht te komen.

De Wajong zou mensen met een beperking die moeilijker aan werk komen veiligheid en houvast moeten geven. Desondanks zijn we 5% gekort en is er een nieuwe wet gekomen. De korting was volgens het kabinet een motivatie om mensen in de

Wajong aan het werk te krijgen. Op mij heeft het echter een averechts effect gehad. Drie jaar lang heb ik in een stevige depressie gezeten en kostte het me al mijn energie om goed voor mezelf te blijven zorgen. Dankzij de financiële ondersteuning van de Wajong kan ik ook de tijd nemen die ik nodig heb om te herstellen van deze klap.

Het afgelopen jaar kon ik ondanks de moeilijke situatie door de coronacrisis uit de depressie komen. Dit was mede door het feit dat de stukjes die ik schreef op Joop geplaatst werden zodat ik mijn stem kan laten horen. Waar ik me zorgen over maak is het feit dat premier Rutte ondanks het vallen van het kabinet nog steeds lijsttrekker blijft. Zolang de VVD aan de macht blijft zullen ze mensen in de Wajong blijven pesten. Alsof we erom gevraagd hebben om een beperking te hebben. Je motiveert mensen in de Wajong niet door ze continu te blijven herinneren aan het feit dat ze niet aan het werk zijn, ik ben me hier namelijk iedere dag al zeer van bewust.

Geeft het vallen van het kabinet nieuwe kansen of zal de VVD straks met Rutte opnieuw 4 jaar lang mensen in de Wajong blijven pesten? Ik ben er bang voor en ik hou m’n hart vast dat mensen opnieuw voor de mooie praatjes van deze man zullen vallen. Zolang mensen als Rutte aan de macht blijven zullen Wajongers nooit op de juiste manier gemotiveerd worden om aan het werk te komen.