Via contacten op twitter kreeg ik te horen dat er op 19 mei gestemd gaat worden over samenvoeging van alle groepen in de Wajong. Ik kijk zelf nooit naar het nieuws omdat dit mij veel te veel onrust geeft. Ik maak me dan teveel zorgen en kan het niet meer loslaten.

Ik zit sinds 2006 tegen wil en dank in de Wajong. Ik heb altijd dolgraag willen werken maar dat mocht helaas niet zo zijn. Omdat ik het onbekende syndroom 22q11 heb ben ik langzaam met nieuwe dingen aanleren. Ik heb daarom meer tijd en ruimte nodig dan een ander en die is er niet in deze maatschappij.

Toen in 2018 de 5% korting erdoorheen gedrukt werd door het kabinet-Rutte heeft me dit dan ook diep geraakt. Ik heb nooit in de Wajong willen zitten, ik heb altijd mijn eigen geld willen verdienen en nu word ik er ook nog voor gestraft dat ik in de Wajong zit. Omdat ik net als de meeste anderen die in de Wajong terechtkomen kwetsbaar ben, heb ik de veiligheid en zekerheid die de Wajong zou moeten geven keihard nodig.

Het feit dat het kabinet bezig blijft met allerlei rare wetgeving zorgt ervoor dat ik niet de rust krijg die ik nodig heb om dingen waarmee ik worstel te verwerken. Mijn hoofd raakt helaas snel vol omdat prikkelverwerking niet goed gereguleerd wordt. Ik heb hierdoor veel meer ruimte en tijd nodig dan een ander om dingen te verwerken. Ik heb me er lang voor geschaamd dat ik dit syndroom heb. Ik vond het vreselijk, wie wil er nu een of ander raar syndroom hebben dat niemand kent!?

Nu ik eindelijk uit de depressie ben waar ik weer in terecht ben gekomen door die 5% korting wil ik er echter voor zorgdragen dat #22q11 meer op de kaart komt. Het is enorm belangrijk voor alle mensen die dit syndroom hebben dat meer mensen weten dat het er is en wat voor impact het op je leven heeft. Je hebt er niet voor gevraagd om met een beperking geboren te worden maar je moet het er wel mee doen!

Naast het feit dat ik graag wil dat #22q11 de aandacht krijgt die het verdient zal ik ook blijven vechten voor de kwetsbaren in de samenleving. Omdat ik nu uit de depressie ben durf en kan ik weer beter voor mezelf en kwetsbaren opkomen en zal dit dan ook niet schromen om te doen!

Het feit dat de korting er doorheen gedrukt is, maakt dat ik me niet veilig meer voel in de Wajong. Het is niet eerlijk dat ze bezig blijven met een kwetsbare doelgroep. Wij moeten gewoon met rust gelaten worden!