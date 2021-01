Ik denk dat iedereen die met enige regelmaat, of zelfs enkel sporadisch, een sportschool binnen komt lopen het volgende fenomeen wel kent. Iemand die, terwijl het buiten 25 graden is en de zon schijnt, met de auto aankomt om vervolgens precies 45 minuten op de loopband af te werken en daaropvolgend weer naar huis te keren. Waarbij de letterlijk en figuurlijk overtreffende trap op het conto komt van hen die met de auto naar de sportschool gaan, daar de lift naar de 1ste etage nemen, naar de StairMasters lopen, om vervolgens hun 100 verdiepingen af te werken.

Het is een interessant menselijk fenomeen. Het is hoe we toekomstbeelden van waarzegsters lachend naast ons neer leggen, maar onze beleggingen wél baseren op de voorspelling van een junior analist over wat de prijs van olie zal zijn in 2050. Het zijn de talloze studies die uitwijzen dat professoren statistiek in hun colleges de moeilijkste statistische vergelijkingen kunnen oplossen, maar in de echte wereld overvallen worden door de meest simpele gedachte-experimenten. Het is de arts die in exact dezelfde intake zijn patiënt eerst lichaamsbeweging kan adviseren om ‘aan te sterken’ en enkele minuten later diezelfde patiënt een antibioticakuur voorschrijft voor een kleine infectie, om te voorkomen dat ‘u niet ziek wordt’. Het is de domeinafhankelijkheid van de mens.

Met domeinafhankelijk bedoel ik dat ons gedrag en denken in enorme mate bepaald worden door de context waarin iets zich voordoet. De context die evolutiepsychologen ook wel het ‘domein’ van de gebeurtenis noemen. Waarbij dit domein dus betrekking heeft op een specifieke sportschool, gebied of soort. We nemen informatie tot ons, slaan dit op en zetten het om tot ‘kennis’ – maar we doen dit wel binnen en op basis van een heel specifiek omringd kader.

Kortom, het is niet zo zeer dat we reageren op een stukje informatie op logische gronden, maar vooral op basis van het kader en domein waarbinnen we deze informatie tot ons hebben gekregen. Het is hoe we iets in het ene domein volledig begrijpen, maar we deze onderliggende logica vervolgens volledig kwijt zijn in een ander domein. Kennis, gedrag of kunde – ze zijn simpelweg niet goed overdraagbaar. Mensen herkennen op de een of andere manier situaties niet buiten de context waarin ze er gewoonlijk over leren. Waardoor hetgeen we in het klaslokaal leren, ook echt in het klaslokaal blijft.

De domeinspecificiteit blijft niet alleen bij kennis en gedragingen, maar ook bij onze capaciteit. Voor de mensen die mij kennen komt het niet als verrassing wanneer ik zeg dat ik een diep gekoesterde liefde heb voor sport, met in het bijzonder krachttraining. Voor zij die me niet kennen komt dit eigenlijk ook niet meer als verrassing, daar dit nu al de derde keer is in dit stuk dat ik een voorbeeld uit de sportschool aanhaal. Inderdaad, ook ik ben domeinafhankelijk.

Spierbundels

Enfin, een regelmatig bezoek aan de sportschool heeft me veel gebracht, variërend van een heldere geest, de vaardigheid om in een keer alle boodschappentassen in de auto te tillen tot het vermogen om bovengemiddeld veel te eten zonder nieuwe broeken te hoeven kopen. Maar los daarvan, leerde ik door mijn regelmatige bezoek aan de sportschool ook kennismaken met buitengewoon sympathieke extreem afgetrainde spierbundels (vaak in een wit hemdje). Spierbundels die in de gesteriliseerde, kunstmatige en stabiele omgeving van de sportschool honderden kilo’s konden wegdrukken op de voor hen optimaal geïnstalleerde fitnessapparatuur; maar die niet in staat waren om tijdens een verhuizing een kast te dragen. Terwijl zij die enkel met losse gewichten en halters in de weer waren, ik zonder enige moeite een koelkast naar boven heb zien tillen.

Het is niet dat hun spierbundels niet ‘sterk’ zijn, dat zijn ze zeker. Maar de spierkracht is extreem domeingebonden, waardoor deze alleen tot uiting komt in dat ene specifieke gebied. Een gebied dat niet bestaat buiten dat nauw afgebakende construct. Oftewel, niet bestaat in de echte wereld. Heel bot gezegd is hun kracht, het resultaat van misvorming.

Om diezelfde reden – zo heeft Mark Spitznagel aangetoond – is het vaak zo dat de allerbeste vechters (die om de allerbeste te zijn in hun specifieke vechtkunst enorm gespecialiseerd moeten zijn) er zo op getraind zijn zich enkel en alleen te focussen op de volgens de sport geoorloofde trappen of stoten. Waardoor deze bij gevechten in het ‘echte’ leven waar mensen je zonder blikken of blozen aan je haren trekken, in je kruis slaan of er een hamer erbij pakken, bijzonder kwetsbaar zijn.

Intelligentie

Domeinafhankelijkheid is ook sterk aanwezig op het gebied van schoolprestaties. Het valt me namelijk op dat – nu zo’n 10 jaar later – zij die op de middelbare school altijd netjes hun huiswerk af hadden, goed opletten in de klas en krankzinnige hoge cijfers haalden (vaak met een enorm net handschrift); bij uitstek niet terecht zijn gekomen in wat men zou definiëren als ‘succesvolle’ posities. In die zin lijken ze als twee druppels water op die groep spierbundels in witte hemdjes. Je haalt ze weg uit de setting waar ze hun vaardigheid in hebben ontwikkelt, voor gestudeerd hebben, en ze vallen uiteen.

Terwijl zij van de middelbare school die in plaats van goede cijfers te halen hun nieuwsgierigheid hebben gevolgd (ook al was dat destijds vooral uitgaan en spelcomputers) op allerlei interessante plekken terecht zijn gekomen. De enige uitzondering – die de regel eigenlijk alleen maar bevestigd – is dat de bovengenoemde hoge-cijfers groep oververtegenwoordigd is in de wetenschap als promovendi.

De verklaring is logisch. Die mensen die enorm uitblinken op school zijn in een hoop dingen goed, maar vooral in het precies doen wat van ze wordt gevraagd. Sterker nog, vooral in het op geen enkel ogenblik in twijfel trekken of hetgeen wat ze moeten doen en wat van ze gevraagd wordt wel logisch is. Kortom, die uitblinken in conformeren. Degene die intelligenter zijn in een gestructureerde omgeving worden in een onderwijssetting, op school dus, enorm bevoordeeld. Maar zoals met alles wat competitief is, gaat dit ten koste van prestaties daarbuiten. En laat het nu net zo zijn dat in echte wereld mensen dingen bereiken door conventionele wijsheden omver beuken.

Veel mensen denken dat vooral de ‘minder intelligente’ of ‘lager opgeleide’ in deze domeinspecifieke valkuil denderen. Maar het tegendeel is volgens mij het geval. Want des te hoger je opleidingsniveau, des te meer specialisatie je ‘geniet’ (of slachtoffer bent van). En des te specialistischer je vakgebied, des te lastiger het is om buiten je domein te kijken en des te kwetsbaarder je dus bent voor domeinafhankelijk denken.

Zo heb ik nog goed contact met een studiegenoot die bij de ECB is gaan werken. Een waanzinnig slimme gast met een sterke liberale, ik zou haast willen zeggen libertarische, inborst. Die wanneer je zou vragen of hij het akkoord zou vinden als een (overheids)instantie de prijs van vlees, melk of eieren zou bepalen van woede zou overlopen, je een communist zou noemen en na de daaropvolgende tirade van 10 minuten rustig zou moeten gaan zitten om overhitting te voorkomen. Die nadat hij weer tot rust gekomen is, hij je recht in de ogen aan zou kijken om te zeggen dat hij dit fundamenteel af zou keuren omdat ‘de markt zijn werk moet doen’. Maar tegelijkertijd lijkt hij te vergeten dat het instituut waar hij voor werkt niets anders doet dan het bepalen van de rentevoet: de prijs die wij betalen voor onze leningen en ontvangen op ons spaargeld. En daarmee diezelfde markt die ‘zijn werk moet doen’ dus voortdurend corrigeert.

Dieet

Zo leerde ik tijdens mijn studie in Milaan een bankier kennen op een alumniborrel waarmee ik later ging dineren. In eerste instantie omdat deze graag wou spreken over de culturele verschillen tussen Nederland en Italië, de rol van de Europese Unie maar uiteindelijk – zo bleek – vooral omdat hij wilde peilen of ik interesse had om te komen werken voor zijn (nog op te richten) start-up. Een hoogbegaafde, sympathieke maar ietwat neurotische jongeman welke – terwijl hij slechts 25 jaar was – enorme last had van reuma-achtige klachten. Die zich om die reden tot op de komma precies hield aan een strikt en nauw afgebakend dieet (waarbij zijn neuroticiteit hielp) om deze klachten te minimaliseren. Waarbij hij zich onthield van een scala een voedingsproducten variërend van tomaten, pinda’s, gluten en kaas. En met onthouding bedoelde hij dan ook echt volledige onthouding. Althans, dat is wat ik concludeerde op basis van het feit dat hij die avond een voorgerecht terug stuurde naar de keuken omdat er op de carpaccio een vijftal pijnboompitten waren gestrooid (die hij klaarblijkelijk niet mocht).

Toen de ober zijn verontschuldigingen aan had geboden en de carpaccio zonder pijnboompitten opnieuw serveerde, vervolgde hij echter het diner met gefrituurde kip met wafels als hoofdgerecht, waarbij friet met mayonaise werd geserveerd. Om vervolgens het diner af te sluiten met een enorme hoeveelheid ijs als dessert. Producten die eindeloos veel ongezonder waren dan alles wat hij die avond bewust niet had besteld, maar waarvan nergens op zijn dieet stond dat ‘het niet mag’. Zonder rekening te houden met het feit dat gefrituurde kip, friet en ijs op zijn zachts gezegd niet bevorderlijk waren voor zijn klachten, en volledig voorbijgaand aan dat andere niet geheel onbelangrijke domein: zijn algehele gezondheid.

Filosofen

Als er iemand met kop en schouders boven uitsteken op het gebied van het domeinafhankelijke denken, dan zijn het de wetenschappers. Zij die de kennis in pacht (zouden moeten) hebben. Overigens is dit niet verwonderlijk. Niet alleen is de overdracht van kennis in het academische naar het echte leven, van de theorie naar de praktijk, vaak een illusie. Het bedrijven van de wetenschap is daarbovenop ook nog eens een extreem specialistische, nauw afgebakende exercitie. Wat dan wel weer verrassend is, is dat juist zij die de hele dag nadenken over de conceptuele zaken en zin van het leven, zij die de hoeders en wakers van de alomvattende kennis zouden moeten zijn; vaak het meest kwetsbaar lijken te zijn voor het domeinafhankelijke denken. De wetenschapsfilosofen.

Zo zijn er honderden, zo niet duizenden, filosofisch hoogleraren aan Amerikaanse Universiteiten die iedere week – meestal op maandag – heel netjes pakweg 1/4e deel van hun maandsalaris gestort krijgen (ze krijgen daar per week betaald). Een mooi salaris waarvan een vast deel direct de aandelenmarkt in gaat door middel van een geautomatiseerde belegging in het pensioenplan van de universiteit.

Mensen die 60 uur per week bezig zijn met het continu in twijfel trekken wat kennis is, en of wat men als vanzelfsprekend beschouwd wel zo vanzelfsprekend is; die ervoor zijn opgeleid om te discussiëren, filosoferen en beargumenteren over de definitie van de waarheid, hoe blauw blauw echt is; trekken geen van allen het idee in twijfel of het direct overboeken van hun salaris om te investeren in aandelen een ‘verstandig’ idee is. Zij die eindeloos religie, god en waarheid in twijfel trekken, en vraagtekens zetten bij of kennis opgedaan uit het verleden wel betrouwbaar kan zijn voor de toekomst – maken klakkeloos een smak geld over. Met het geloof dat de aandelenmarkt blijft stijgen, omdat ‘deskundigen’ dit zeggen en omdat deze dit al jarenlang heeft gedaan.

Een nog sterker staaltje van dit domein afhankelijke denken is hoe een professor filosofie dag in dag uit bezig kan zijn met het vraagstuk of tijd wel echt bestaat. Om vervolgens het weekend te spenderen aan het aanvragen van een subsidie zodat hij dit over twee jaar tijdens een sabbatical uit kan werken in een boek. Zonder ook maar een moment te twijfelen of die volgende jaren wel zullen aanbreken.

Zalm

Om de filosofie toch niet alleen in zijn hemd te zetten, werpen we een snelle blik op het vakgebied van de economie. De wetenschap gedoceerd door talloze professoren die idolaat zijn van Adam Smith en beweren dat de mens op aarde is om naar ‘maximalisatie’ van zijn inkomen te streven. Maar die dit doen binnen een onderbetaalde academische aanstelling, terwijl ze twee keer zoveel kunnen verdienen in de private sector. Totaal blind voor de contradictie dat ze iets propageren dat hun eigen bestaan onmogelijk kan verklaren, zelfs ondermijnt. Een fout die niet enkel gemaakt wordt door tweederangs professoren, maar ook (of juist) door het neusje van de zalm. Daarvoor kunnen we kijken naar Daniel Kahneman. Precies, de man van dat populaire boek die het als professor psychologie gelukt is om de (pseudo)nobelprijs voor de economie te winnen.

Als hoogleraar aan de Princeton Universiteit heeft hij een studie uitgevoerd naar de relatie tussen geld en geluk. Het meest grootschalige onderzoek tot op heden, uitgevoerd onder 450.000 mensen. Wat bleek? Je geluk neemt toe naarmate je meer verdient, maar dit stopt op de grens van €65.000. Alles dat je daar boven verdient draagt niet meer bij – zorgt zelfs soms voor een afname – aan je geluk. Zelf verdient hij ruim twee keer zoveel als deze grens, dus hij zit veilig. Maar daarnaast vliegt de beste man ook nog eens de wereld over om overal tegen betaling spreekbeurten te houden en mensen te vertellen dat zij niet gelukkiger zullen worden van meer dan €65.000 te verdienen. Zich niet realiserend dat hij door het houden van deze lezingen in plaats van te genieten van zijn vrije tijd, hiermee zijn eigen ‘bewijs’ en hetgeen hij propageert onderuit haalt.

Nu we het toch hebben over Nobelprijswinnaars van de economie, is het tot slot de moeite waard om Harry Markowitz aan te halen. De man die 1990 de prijs ontving voor zijn ‘moderne portefeuille’ theorie. Een model dat beleggers een ‘optimale’ samenstelling van de verdeling aandelen en obligaties voor hun portefeuille verschafte, om zo een maximaal rendement te kunnen behalen tegen een bepaald minimaal marktrisico. Een ‘optimale’ beleggingsstrategie die Markowitz als het op zijn eigen portefeuille aankwam echter negeerde. Hij koos zelf namelijk toch liever voor een fifty-fifty verdeling: de helft in aandelen, de andere helft in obligaties.

Net als Daniel Kahneman, was ook deze Nobelprijswinnaar niet in staat om zijn ingenieuze academische inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Een typische gevalletje domeinafhankelijkheid. Maar misschien zegt het meer over de Nobelprijs voor de economie.

Chique

Tot slot geloof ik dat des te chiquer, elitairder en duurder men zijn of haar leven inricht, des te meer de domeinafhankelijkheid zich meester maakt van onze geest. Mogelijk omdat rijkdom ons leven vaak onnodig gecompliceerd maakt. Maar ik denk dat het vooral komt door al die (on)geschreven regels die bij een chique setting komen kijken. Regels die uit angst iets fout (niet volgens de regels) te doen dan maar klakkeloos door ons worden opgevolgd, waardoor we stoppen met nadenken.

Zo ging ik in de periode dat ik woonde in Milaan een weekend weg met de familie van een Italiaanse vriend. Naar het Comomeer. Een plek waar net iets te chique families uit Noord-Italië graag naar toe gaan in het weekend. Zo ook zijn familie. Een van de liefste, gastvrije en meest openhartige mensen die ik heb leren kennen. Maar ook een familie die op een prachtige, haast aandoenlijke, manier onderhevig was aan de domeinafhankelijkheid van ons brein. Hoe ze ‘s middags tijdens de lunch in een Italiaans restaurant zalm aten maar bewust het vel lieten liggen (ik begreep niet zo goed waarom, ik vind het vel juist zo lekker); terwijl ze ‘s avonds in een Japanse tent het vel opaten om vervolgens de zalm te laten liggen (wat ik ook niet echt begreep, ik vind de zalm namelijk ook heel lekker). Domeinspecifiek gedrag dat ik klakkeloos volgde. Sterker nog, waarvan ik veel later pas in zag hoe ridicuul het was.

Toen we die middag na de lunch (dus na het eten van de zalm, maar niet het vel) even kort terug kwamen bij ons hotel om te sporten en daarna op te frissen, zag ik een zakenman de portier een enorme fooi geven om zijn koffers naar zijn kamer te tillen. Dezelfde zakenman die ik vervolgens een kwartier later in de sportschool van het hotel aan trof, waar hij in opperste concentratie gewichten aan het heffen was. Specifiek een oefening waarmee hij de natuurlijke handeling van het tillen van een koffer nabootste, waarvoor hij zojuist grof geld had betaald om dit door iemand anders te laten doen.

Vrijheid

Het is de domeinafhankelijkheid van de mens. Het is hoe mensen die het doden van een foetus in de baarmoeder geoorloofd vinden, tegen de doodstraf kunnen zijn. Zij die vaak enorm hechten aan seksuele vrijheid, even vaak beperkingen willen opleggen aan de individuele economische vrijheid. Of zij die voor hoge belastingen en een sterke staat zijn om ‘het collectief te beschermen’, vaak een afkeer hebben van een groot leger.

We zitten allemaal vol met dit soort domeinspecifieke categoriale tegenstrijdigheden. Een voor een vallen we voortdurend in de valkuil van de domeinafhankelijkheid. Zowel in ons denken als in ons doen. Eigenlijk zijn we allemaal op dezelfde manier gehandicapt, simpelweg niet in staat om ideeën te herkennen wanneer ze in een andere context worden gepresenteerd.

Het is niet zo zeer oogkleppen op hebben, maar eerder een vorm van blindheid. Want in onbekende situaties, herkennen we de meest bekende patronen ineens niet meer. Het is misschien geen hoopvolle conclusie. En of we de handicap van de domeinafhankelijkheid in ons denken ooit kunnen overkomen lijkt me sterk. Maar in het land der blinden, is eenoog koning. Dus de volgende keer dat je op de loopband staat, heb je in ieder geval al een flinke voorsprong.