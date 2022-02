Hoe we van die buitenlandse studenten afkomen

Prof. dr. Geertje ten Dam, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, vindt dat er teveel buitenlandse studenten naar Nederland komen. Daardoor worden Nederlanders verdrongen. Bovendien daalt de kwaliteit van het onderwijs. Zij hoopt hiervoor begrip te vinden bij minister Robbert Dijkgraaf. Dit vertelde zij op dinsdagavond aan EenVandaag (kijk hier vanaf minuut 20.25).

De Universiteit van Amsterdam, daar genoot ik mijn academische opleiding. Vervolgens heb ik het grootste deel van mijn beroepsleven besteed aan het bevorderen van de internationale samenwerking in het hoger onderwijs. De uitwisseling van docenten en studenten was daarvan een belangrijk onderdeel.

Dat was een goed idee omdat het Nederlands hoger onderwijs – zeiden wij – alleen op niveau kon blijven als het deel uitmaakte van een wereldwijd internationaal netwerk. Daarom was het noodzakelijk je open te stellen voor studenten uit het buitenland. Deze zouden – benadrukten wij – tevreden naar huis terugkeren en dan informele ambassadeurs worden voor Nederlandse producten en diensten.

Dat wordt nu blijkbaar anders gezien. Dat geldt niet meer zo. Graag neem ik de rector van mijn alma mater bij de hand en geef het advies waar zij blijkbaar naar haakt. Het schept verplichtingen als je alumnus bent, zelfs lid van de alumnivereniging. Je kunt zo’n vrouw niet in de kou laten staan. Ik weet een oplossing, die even helder is als eenvoudig.

De Nederlandse universiteiten zijn er sinds het begin van de eeuw steeds massaler toe over gegaan in allerlei opleidingen het Nederlands als onderwijstaal te vervangen door het Engels, althans door wat daar in de ogen van de docenten voor doorgaat.

Men hoeft alleen maar het geven van onderwijs in het Engels te verbieden. Alles moet voortaan in het standaard Nederlands. Alleen voor de Fryske Akademy en het filiaal van de Groninger Universiteit in Leeuwarden mag tevens het Fries gebruikt worden. Trouwens ook op het HBO in it Heitelân. Laten we dat in naam van Gysbert Japicx niet vergeten. Buitenlandse studenten en docenten worden pas toegelaten als zij eerst – liefst in eigen land – voldoende Nederlands hebben geleerd om een conversatie op academisch niveau te kunnen volgen. En als ze naar Friesland willen komen ook Fries.

We voeren dat in van de ene op de andere dag. Al die ongewenste buitenlandse studenten worden ineens geconfronteerd met onverstaanbare docenten. Het publiceren van officiële universitaire informatie in andere talen dan het Nederlands wordt strafbaar gesteld. Ze lopen verloren rond. Alles schreeuwt je als het ware toe: pak je koffers en verdwijn.

Ben je halverwege je studie jammer dan. Een effect zal zijn dat vrijwel alle buitenlandse studenten hun opleiding inderdaad staken en thuis het slechte nieuw verspreiden. Zo worden zij om zo te zeggen anti-ambassadeurs van Nederland. Zij waarschuwen overal iedereen absoluut wég te blijven uit Nederland. “Kom niet. We weten niet wat zich in de koppen van die gasten afspeelt maar het is een buitenlanders hatend touwtyfusland geworden”.

Een buitenlanders hatend touwtyfusland. Dat is steeds minder bezijden de waarheid. Dat begint te kloppen als een bus.

Aanvulling 1: EU-lidstaten moeten elkaars studenten behandelen zoals die uit het eigen land. Zij betalen gewoon het Nederlandse collegegeld. Komen zij uit landen van buiten de EU, dan wordt hun opleiding niet door de overheid mede bekostigd. Zij moeten alle kosten van hun opleiding zelf vergoeden en komen dus niet ten laste van de Nederlandse belastingbetaler.

Aanvulling 2: Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) deelt de opvattingen van Geertje ten Dam niet zoals blijkt uit de officiële standpunten over internationalisering. Het ISO behartigt dan ook net zo goed de belangen van de buitenlandse studenten in Nederland.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

