Het CDA gaat een extra congres organiseren, heeft het partijbestuur bekendgemaakt. Het komt daarmee tegemoet aan de wens van een groep leden die volgens partijleider Wopke Hoekstra allemaal ‘snakken’ naar een dergelijke bijeenkomst. Het ingelaste congres zal ‘uiterlijk medio september’ plaatsvinden, kondigde het bestuur aan.

Medio september? Is dat niet een beetje laat? Volgens de aanvragers zou het congres binnen maximaal acht weken moeten worden gehouden. In september is die termijn al lang en breed verstreken. De belangstelling voor de verkiezingsnederlaag van het CDA en het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt zal dan ook wel wat geluwd zijn, vermoed ik zo. In elk geval zijn deze onderwerpen tegen die tijd een stuk minder actueel. Maar de leden eerder bijeen roepen zou naar de mening van Hoekstra ‘niet zoveel zin hebben’. Midden in de zomer is ‘iedereen op vakantie’, liet hij weten. Hoekstra zei ook dat ‘we allemaal een enorme kater hebben van wat er is gebeurd’. Des te meer reden om de hele club op zo kort mogelijke termijn bij elkaar te laten komen, zou ik denken. Zeker als je ervan overtuigd bent dat de leden staan te popelen om met de partijleiding in discussie te gaan.

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Hoekstra liever niet te snel met de leden spreekt. Over de kwestie-Omtzigt zullen ze alleen vervelende vragen stellen. Hetzelfde geldt voor de verkiezingsnederlaag. En over de kabinetsformatie praat Hoekstra waarschijnlijk bij voorkeur pas als hij zijn partij voor voldongen feiten kan plaatsen. Dat is, neem ik aan, half september toch wel het geval. Op zijn minst moet rond die tijd duidelijk zijn wie met wie wil gaan regeren en wat de hoofdlijnen van het regeerakkoord zullen worden. Tot het zover is wil Hoekstra blijkbaar dat de CDA-leden zich niet met de gang van zaken op het Binnenhof bemoeien. Dan heeft hij de handen vrij bij de onderhandelingen. Het komt dus mooi uit dat het nu zomer is en ‘iedereen met vakantie gaat’. Iedereen, behalve de deelnemers aan de kabinetsformatie uiteraard.

Je zou verwachten dat het plan van het partijbestuur om pas over geruime tijd een congres te houden op heel wat bezwaren stuit bij de aanvragers. Maar dit gezelschap, verenigd in de Stichting Sociale Christendemocratie, maakt er vooralsnog niet al te veel drukte over. Een woordvoerder verklaart een concreet besluit van het bestuur af te wachten. Dat lijkt me bijna hetzelfde als je bij voorbaat neerleggen bij de uitkomst. Maar ja, de betreffende stichting mag zich dan profileren als de sociale vleugel van het CDA, het blijft wel het CDA. Als je echt wat wil veranderen in de samenleving, word je geen lid van die partij.

Zou Omtzigt trouwens ook bij het congres aanwezig zijn? Formeel kan dat niet meer, omdat hij zijn lidmaatschap dit weekend heeft opgezegd. Maar in deze speciale situatie zou het toch handig zijn als hij erbij is. Dan is er tenminste enige tegenspraak als Hoekstra en partijvoorzitter Marnix van Rij met tranen in de ogen beweren dat het CDA door diepe dalen is gegaan, maar dat nu de weg omhoog weer is gevonden. En dat gaan ze vast doen.