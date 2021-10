Wopke Hoekstra mag dan een feestelijke trouwerij met zijn Liselotte achter de rug hebben, voor het overige was 2021 voor hem een annus horribilis. Hij leidde zijn CDA naar een gruwelijke verkiezingsnederlaag. Nu staat zijn partij op instorten zonder dat hij er veel aan kan doen. Tot overmaat van ramp is zijn integriteit ook nog eens in het geding gekomen. Hoekstra blijkt te hebben geïnvesteerd in een brievenbusfirma die de fiscus op afstand hield van safariparken in Oost-Afrika.

Dat had hij allemaal niet zo in de gaten gehad, liet de geplaagde politicus weten, van die locatie en zo of wie er allemaal precies bij de onderneming betrokken waren. Natuurlijk had hij zijn aandeel verkocht voor hij aantrad als minister. Uiteraard. Hij had nooit de wet overtreden. De winst was naar een goed doel gegaan.

Nu is hoon Hoekstra’s deel. Niemand gelooft hem. Men denkt eerder dat Rutte’s frequente geheugenverlies op hem is overgesprongen als het coronavirus van de ene ongevaccineerde op de andere.

Voor hetzelfde geld echter spreekt Hoekstra de waarheid. Toen hij zijn centen in de controversiële safariparken stak, zat hij voor het CDA in de Eerste Kamer. Ook bekleedde hij een topfunctie bij de Nederlandse Bank. Dat zijn ook geen banen waarbij je met een rein geweten brievenbusfirma’s gebruikt om je belangen te behartigen.

Voor de christendemocraat Hoekstra is een blanke, onbevlekte ziel uiteraard topprioriteit. Je bent eerst ethicus, dan pas politicus of zakenman. Als hij zegt onwillekeurig zijn geld te hebben gestoken in een bedrijf waarvan hij de achtergronden noch de deelhebbers goed kende, is er geen enkele reden dat in twijfel te trekken. Hoekstra spreekt de waarheid. Tot een leugen is hij vanwege opvoeding en levensbeschouwing niet in staat.

De vraag is echter of iemand die zo slordig met geld omgaat, wel als Minister van Financiën te handhaven valt. Hij heeft laten zien dat hij op de verkeerde plaats zit. Gezien dit track record kun je hem andermans portemonnee niet toevertrouwen, zeker niet die van de belastingbetalers. Zijn talenten liggen gewoon niet op dit gebied. Na zijn afstuderen en zijn succesvolle periode als praeses van het Leids Studenten Corps is hij professioneel op een verkeerd spoor terecht gekomen. Niet erg. Dat kan de beste overkomen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Hoekstra moet durven zichzelf te gunnen wat hij pas nog voor een tijdelijk overspannen partijgenoot in petto had. Houd je haaks, Wopke. Je hebt het verdiend.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

