Wie zat daar bij Op1? Onze wakkere minister van Financiën Wopke Hoekstra met zijn diepe zakken. Wie zat er nog meer? René Froger. Hij legde uit dat er een crowdfunding-actie was gestart om de voedselbanken aan geld te helpen. Er waren er al veertien dicht en bij de rest viel niets meer te halen omdat de restvoorraden die ze anders kregen voor hun neus waren weg gehamsterd. Ook bestonden er problemen met de vrijwilligers en het besmettingsgevaar.

Er was tien miljoen nodig, zei hij. Presentator Hugo Logtenberg richtte de blik op Hoekstra. Die keek meteen moeilijk. Hij begon meteen aan zijn beruchte praatmolen te draaien. Hij had begrepen dat het vooral een probleem met het personeel was. Ook dacht hij dat minister Schouten er mee bezig was. Daar liet Froger hem niet mee weg komen. Het ging wel degelijk om geld voor eten. Hoekstra gaf geen sjoege en Logtenberg redde de bewindsman door over iets anders te beginnen.

Het ging hier om ons belastinggeld. Om het belastinggeld van u en mij. We hebben de afgelopen dagen gezien hoe de ministers zich uitputten in beloftes om onmiddellijk en meteen hulp te bieden en om “te doen wat nodig was”. De KLM hoefde niet bang te zijn. Alles bij elkaar gaat er zestig miljard de deur uit om de ineenstorting van het systeem te voorkomen, althans uit te stellen.

Die tien miljoen waren tegen de achtergrond van dit enorme bedrag peanuts. Die tien miljoen zijn nodig voor het lenigen van acute nood. Die moeten worden gebruikt om te voorkomen dat we er ook nog eens honger en ondervoeding bij krijgen.

Minister Hoekstra hoorde te zeggen: “Dat komt goed. Dat nemen wij voor onze rekening. Daar is in deze tijd geen crowdfunding voor nodig.”

De minister lulde eromheen. Hij wist niks beters dan zich achter woorden te verschuilen. Hoekstra staat wat dat betreft in een rijke traditie van vrijzinnig protestantse achteloosheid met betrekking tot het levenslot van Jan met de pet.

Weer een reden voor een stevige reshuffle van het gezelschap dat ons uit de grootste crisis van de laatste tachtig jaar moet zien te halen. Hoekstra laat zien dat ze bij het besteden van ons belastinggeld niet altijd de juiste prioriteiten stellen.

Let een beetje op elkaar. Dat moeten ze ons vanaf hun Binnenhofse pluche nodig toeroepen.