In actualiteitenprogramma’s wordt regelmatig gewag gemaakt van een ontploffend Twitter, bij een incident. 1Vandaag heeft er zelfs een rubriek over, onder de naam “Trending”. Kennelijk houdt het dan veel mensen bezig en zijn de reacties meestal hartstikke negatief. Maar ontploft dat internet eigenlijk wel? Worden we niet voor de gek gehouden? Wordt ons niet voor niets onrust aangejaagd?

Ik heb maar eens de moeite genomen om die berichten na te lopen. Is het allemaal wel zo erg gesteld in het land? Zijn mensen massaal wel zo boos? Spoiler alert: dat valt ontzettend mee.

Ik keek naar de tweets over de raketaanval op een verkeersvliegtuig door Iran. Dat is natuurlijk voer voor lieden die alles aangrijpen om de islam verder te belasteren. Het is een opeenstapeling van verwensingen, ondoordachte opmerkingen van korte lontjes en napraterij. Maar kijken we nu naar het aantal tweets dat wordt gepost door mensen die dat onder de (mogelijk) eigen naam en toenaam doen, dan is dat amper de helft. Wat me ook opvalt is dat de extreme reacties door posters met fantasienamen worden geplaatst en de meer doordachte en gematigde reacties onder (mogelijk) de eigen naam. Ook zie je de usual suspects meerdere keren lekker de boel opzwepen. Soms noemen die opzwepers zichzelf journalist, terwijl ze eigenlijk niet verder komen dan wat niet onderbouwde kreten en waardeoordelen.

Ik ben van de lichting die vindt dat je tweets en reacties onder een valse naam niet serieus moet nemen, zelfs niet moet meetellen, mede omdat men er meerdere nepaccounts op kan nahouden: zo kun je dus de statistiekjes beïnvloeden. Kijken we nu naar het aantal reacties (46.000) dan is dat niks, gezien het aantal gebruikers van Twitter. Meer dan de helft bestaat uit oncontroleerbare nepnamen en van de reacties onder eigen naam zitten ook nog eens dubbelingen.

Ik ben niet bang voor mijn eigen mening en vind de bijnaam “deugmens” een geweldig compliment. Ik kom voor mijn mening uit, gewoon omdat het kan en ik niet bang ben om erop te worden aangesproken. Dat mensen dat onder een nepnaam doen moet iets zeggen over, wat men zelf vindt, de kwaliteit van de mening. Ik zeg wel eens gekscherend dat ze leven in een trieste digitale boerka.

Maar terug naar dat “Trending”. Ik vind het raar dat we Trending serieus nemen, want het zegt eigenlijk heel weinig van wat Nederland werkelijk vindt. Dus als ik weer hoor “Twitter ontploft”, haal ik mijn schouders op en denk: so what? Hoezo Twitter ontploft?