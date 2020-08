Goed crisismanagement had al lang moeten zorgen voor een uitgebreid triageplan voor alle sectoren van onze economie. Dat gereed ligt op de plank om uitgerold te worden wanneer dat nodig blijkt te zijn. Alle sectoren, bedrijven, organisaties en ondernemers zouden dan vooraf goed geïnformeerd zijn en al duidelijkheid hebben gehad over de vraag of ze vanaf oktober ondersteund zullen worden of niet en zo ja, in welke mate.

Het is opvallend stil geweest vanuit de ministeries van Wiebes en Hoekstra. De economische cijfers van het CPB en het CBS verhullen meer dan ze onthullen. Zeker voor wat betreft alle denkbare economische gevolgen van een mogelijke nieuwe en grote uitbraak aan besmettingen.

In de zorg is de triage wel vroegtijdig behandeld en gereed gemaakt voor een uitrol zodat alle patiënten precies weten welke gevolgen er voor hen persoonlijk zullen zijn, als ze onverhoopt besmet raken en een beroep moeten doen op zorg. Het zwarte scenario geeft alsdan voor alle patiënten voldoende (onprettige) duidelijkheid.

Gewone zorg, palliatieve zorg en IC-behandeling zijn begrippen die ook prima gebruikt kunnen worden bij een triageplan voor onze economie. Immers, de overheid kan niet onverkort alle bedrijven steun blijven geven en zal dus moeten kiezen welke bedrijven nog wel op intensieve steun kunnen rekenen en welke bedrijven buiten de boot vallen.

Het is thans volstrekt onduidelijk aan de hand van welke criteria zij haar keuzes zal maken. De steunmaatregelen die tot nu toe tweemaal zijn genomen kunnen als gewone zorg worden beschouwd als gevolg van de coronapandemie. Urgente noodhulp die niet onbeperkt kan worden verlengd.

Een grote groep ondernemingen zal straks naar verwachting aangewezen zijn op zelfredzaamheid. Als ware er geen sprake van een coronacrisis. Alleen de sterkste bedrijven zullen dan kunnen overleven. Een zeer grote groep MKB-bedrijven en zzp’ers zal dan de reeds ontvangen noodhulp achteraf moeten kwalificeren als palliatieve zorg. Het voorportaal van een uitgesteld faillissement.

Intensieve IC-zorg zal ook in deze economische triage de kritische factor zijn. Hoeveel wordt voor die intensieve zorg (of in bancaire terminologie: intensief beheer) aan geld uitgetrokken? Wat betekent in geld uitgedrukt de uitdrukking “diepe zakken” in deze context? Hoe lang kan IC-zorg duren? Op de antwoorden zitten veel ondernemingen met smart te wachten.

Zeer begrijpelijke vragen die bij een economische triage opkomen en waar de ministers Wiebes en Hoekstra in hun vakantie over zouden hebben kunnen nadenken.

De allerbelangrijkste vraag die open staat is de vraag aan de hand van welke selectiecriteria Wiebes en Hoekstra zullen besluiten om IC-zorg aan organisaties en bedrijven te gaan geven. Het antwoord op die vraag zal in ieder geval duidelijk maken welke visie de overheid heeft met betrekking tot een duurzame strategische inrichting van het toekomstig economische landschap van Nederland.

Met een dagelijks toenemende groei van besmettingen en steeds meer onrust bij ondernemers zal er heel snel gehandeld moeten worden. In zomerstand gaan was vooraf en achteraf gezien een slecht besluit waardoor veel onnodige tijd verloren is gegaan.