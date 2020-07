Als we het mondkapje verplichten is iedereen onherkenbaar en dus eigenlijk een soort van verdacht of onderdrukt, als we de redeneringen volgen die bij de invoering van het boerkaverbod voorbij kwamen.

Vandaag hoorde ik weer eens een discussie over mondkapjes in het programma Stand.nl van KRONCRV. Discussie was de invoering van het mondkapje. Was het zin of onzin? Is de werking nu wel of niet bewezen? Onduidelijkheid alom.

Presentatrice Ghislaine Plag stelde op een gegeven moment een heel belangrijke vraag: “Komen we ooit nog af van dat mondkapje?” Want, laten we eerlijk zijn, als we daaraan beginnen is het nogal onduidelijk wanneer het uiteindelijk stopt, als het al stopt. Wanneer ben je dan van dat lastige lapje af? Is dat het moment dat er een vaccin is, of dat er groepsimmuniteit is gerealiseerd? Maar het kan zomaar zijn dat de overheid zo bang is geworden voor maatschappelijke risico’s dat we voor altijd aan die gezichtsbedekking vastzitten.

Hoogleraar sociale psychologie Paul de Lange zei in de show dat het dragen van een mondkapje ‘een teken is dat je je aan de regels wilt houden”. Hij stelde ook dat het zomaar het normale straatbeeld kon worden, vanwege de wil om je aan de regels te houden.

Maar toen borrelde bij mij toch een aantal gedachten op. Hoe zit het nu opeens met de politieke en maatschappelijke eis dat we ons gezicht niet mogen bedekken? Dit ter bestrijding van misdaad en terrorisme. Ook werd gezichtsbedekking gebracht als toonbeeld van vrouwenonderdrukking bij moslima’s. Zijn dat nu opeens waardeloze argumenten geworden als we een mondkapjesplicht invoeren? Want ja, als we het mondkapje verplichten is iedereen onherkenbaar en eigenlijk iedereen een soort van verdacht of onderdrukt, als we de redeneringen volgen die bij de invoering van het boerkaverbod voorbij kwamen.

Ik ben er niet uit. Als we aan een verplicht mondkapje beginnen komen we er misschien nooit meer vanaf. Na corona komt er geheid een nieuw virus waar we tegen moeten worden beschermd. Dan is voortaan iedereen, overal en altijd, onherkenbaar. Het bijkomend effect is dat het hele boerkaverboddrama, waarvan het debat snoeihard is gevoerd, voor niets is geweest. Een boerka is nu gewoon ook een soort van “niet medisch mondkapje”.

De Raad van State waarschuwde, voorafgaande aan de invoering, al voor ongewenste neveneffecten van deze, “verbod op gezichtsbedekkingen” wet. Die ongewenste effecten zijn toen deels opgelost door uitzonderingen te benoemen, zoals gezondheidsredenen. Maar ja, nu lijkt de uitzondering dus de regel te worden. De effecten van corona had de Raad van State ook niet zien aankomen. Maar feitelijk zeg je, bij de verplichte invoering van mondkapjes: hoppa, daar gaat het boerkaverbod!