Hotel Triodos

‘This could be Heaven or this could be Hell’. Het zijn journalisten van het Financieel Dagblad (27 september 2021), die de positie van certificaathouders van de Triodos Bank, als eersten vergeleken met de ervaringen van bezoekers aan Hotel California in het lied van de Eagles. In het begin is er een warm welkom en lijkt alles mooi en goed, maar na verloop van tijd wordt het sprookje ontmythologiseerd. De manager zegt: ‘We are all just prisoners here, of our own device’. Wie naar de deur rent om weg te gaan, krijgt te maken met de portier: ‘We are programmed to receive. You can check-out any time you like, but you can never leave!’.

In de loop van de afgelopen vier decennia hebben in totaal ruim 43.000 certificaathouders zo’n € 1,2 miljard als kapitaal in de Triodos Bank gestoken, voor rendement maar bij de meesten vooral ook om de Triodos Bank in haar duurzame missie te steunen. Naar het zich laat aanzien vormt de groep certificaathouders een bont en gemêleerd gezelschap: van kleine particuliere spaarders (die bijvoorbeeld € 50,- in de maand inleggen), sociaal ondernemers, MKB-bedrijven, gepensioneerden en institutionele beleggers (zoals de Rabo Bank en Nationale Nederlanden, die grote bedragen in de Triodos Bank hebben geïnvesteerd). De certificaten zijn niet vrij verhandelbaar, maar tot maart 2020 vormde dat in de regel geen probleem: vraag en aanbod waren in balans.

Sinds het begin van de coronacrisis (maart 2020) wilden teveel certificaathouders tegelijk hun stukken verkopen: vraag en aanbod raakten in disbalans en de handel in certificaten werd stilgelegd. Certificaathouders kunnen al anderhalf jaar niet meer bij hun geld. De oplossingen die de Triodos Bank voor deze dramatische situatie overweegt (beursgang of het bouwen van een handelsplatform) kosten tijd (minimaal anderhalf jaar, waardoor certificaathouders drie jaar niet bij hun geld kunnen) en gaan de certificaathouders volgens beoordelingen van analisten veel geld kosten. Geschat wordt dat de waarde met 35% zal afnemen en zo € 400 miljoen zal verdampen.

De top van de Triodos Bank is het afgelopen jaar vervangen. De mantra van de nieuwe bestuurders is steeds: we zijn een gezonde bank waar het goed mee gaat (missie en buffers); de certificaathouders hadden kunnen weten dat de handel stilgelegd kan worden (kleine lettertjes); de coronacrisis heeft ons overvallen; anderen (de Nederlandsche Bank die niet toestaat dat de Triodos Bank meer dan 3% van de certificaten terugkoopt) zorgen ervoor dat de Triodos Bank deze situatie niet kan lossen (Trouw, 16 november 2021).

Veel certificaathouders kijken met spanning uit naar de door de directie van de Triodos Bank aangekondigde oplossingen, die voor deze maand zijn aangekondigd. Ondertussen beginnen gedupeerde certificaathouders zich te organiseren onder leiding van Evert Versluis, een gepensioneerde ondernemer die onder andere samen met anderen aan het begin van de financiele crisis (in 2008) het Coöperatief Ondernemers Platform opzette, zodat er toch kapitaal beschikbaar kwam voor MKB bedrijven in nood.

Versluis heeft recentelijk samen met anderen Triodom.nl opgezet met als doel te komen tot een vereniging van certificaathouders van de Triodos Bank. Vanuit Triodom heeft hij inmiddels de leiding van de Triodos uitgedaagd ‘in klare Nederlandse taal aan te geven op grond van welke juridische regels en/of uitgangspunten de Triodosbank heeft besloten de certificaten tijdelijk niet verhandelbaar te verklaren’; ‘de overname van de Triodosbank door een financieel krachtige partij intensief te bestuderen’ of steun te zoeken bij de Nederlandse overheid of de EU. Het antwoord van de Triodos Bank wordt binnen enkele dagen verwacht. Samen met andere boze certificaathouders hoopt Versluis op korte termijn en aanvaardbaar vertrek mogelijk wordt uit Hotel Triodos.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.