Huub Bellemakers is in zijn vrije tijd DJ én hij heeft een hekel aan Thierry Baudet. Die kenmerken deelt hij met Joost Eerdmans, ziel van Leefbaar Rotterdam en sinds een tijdje lijsttrekker van JA21. Deze partij stichtte hij samen met Annabel Nanninga nadat Baudet hem tijdens een rijkelijk besproeid diner in de Betuwe (!) zijn ware aard had getoond. De grootste intellectueel van Nederland nam het op voor leden van zijn jeugdafdeling die antisemitische en racistische tweets hadden gedeeld. Hij zei: “Ze zijn niet dom. Ze hebben juist een hoog IQ. Daarom zeggen ze zulke dingen ook.” En drie miljoen coronadoden waren desnoods acceptabel als Nederland maar van het slot kon. Het zou volgens Baudet zomaar kunnen dat het virus door George Soros de wereld in geholpen was. Als klap op de vuurpijl verklaarde hij: “Bijna iedereen die ik ken, is antisemiet.”

Baudet ontkent deze uitspraken. Hij vertelde zelfs dat hij sportte in een shirt van het Israëlische leger en dat hij een joodse schoonfamilie had, opmerkingen van het soort die kenners van het verschijnsel ‘antisemiet’ zonder twijfel bekend voorkomt. De beste vrienden van de antisemiet zijn immers altijd joods. Evenals hun goede buren. Woensdagochtend verklaarde hij in Goedemorgen Nederland: “Ik ben heel erg dol op het joodse volk.”

Opzien baarde Baudet door de legitimiteit van het Tribunaal Neurenberg in twijfel te trekken. Dat deed hij al in zijn proefschrift waarin hij een Amerikaanse opperrechter citeerde die zei dat het op een vorm van lynchjustitie kon uitdraaien.

Eerdmans en andere gasten op het diner handhaven echter hun lezing.

Uit de berichtgeving bleek bovendien dat DJ Eerdmans een liefhebber is van Rammstein. Huub Bellemakers draait metal, ook op bruiloften.

Deze week ontmoetten de creativiteit van de ene DJ het relaas van de andere. Thierry Baudet organiseerde een campagnebijeenkomst in Nijmegen, die burgemeester Bruls liet beëindigen omdat de belangstellenden te dicht bij elkaar kwamen. Bellemakers plaatste daarop een tweet met een foto van een ándere campagnebijeenkomst, ook te Nijmegen gehouden, maar dan een kleine tachtig jaar geleden.

Foto van FvD in Nijmegen vanuit een andere hoek. Goed dat ze weg zijn. pic.twitter.com/H6agqYqAT0 — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) February 28, 2021

De foto komt uit het Regionaal Archief Nijmegen. We zien een openbare manifestatie van de NSB met in beeld leden van de Jeugdstorm en de Weerafdeling.

Dinsdagochtend vertelde Thierry Baudet in een radio-interview met Sven Kockelmann trots over het civiele leger dat hij met zijn partij wil vormen.

Dat viel slecht bij de Baudettianen en grote delen van elders georganiseerd extreem rechts in Nederland. Het ging alle perken te buiten deze lijsttrekker in verband te brengen met de opvattingen van de NSB. Oei, wat waren ze boos. Dezelfde kringen die er geen been in zien hun tegenstanders uit te maken voor landverraders en (islamo)fascisten, die graag willen uitkraaien dat nationaalsocialisme ook socialisme is, die gingen massaal uit hun plaat. Hoe durfde die Huub Bellemakers? Hoe kon zo iemand gehandhaafd worden als fractiemedewerker van GroenLinks, ja als raadslid, nu een GroenLinkser met zwangerschapsverlof was?

Bellemakers moest op het matje komen bij de lokale bobo’s van zijn partij. Daarmee was de kous niet af. Jesse Klaver zelf nam het met verve op voor zijn collega-lijsttrekker, die denkt dat Soros achter het coronavirus zit, die wel drie miljoen mensen wil opofferen aan de epidemie, die alleen maar antisemieten kent en ze een hoog IQ toedicht, die een civiel leger wil vormen. Hij vindt het verzenden van een tweet met een foto van een lokale NSB-manifestatie “volstrekt onacceptabel en verwerpelijk”. De fans van het FvD eisen het politieke hoofd van Huub Bellemakers op een hakblok. Klaver legt de hakbijl vast klaar ofschoon het extreemrechtse publiek hier ongetwijfeld liever de metafoor van het kromzwaard had gezien.

Huub Bellemakers koos eieren voor zijn geld. Hij betuigde spijt voor zijn onberaden tweet. Daarop nam de plaatselijke afdeling van GroenLinks hem genadiglijk weer in de armen. Er kwam een verklaring uit waarin nogmaals afstand werd genomen van de tweet met die foto en Bellemakers werd welkom geheten als vervanger voor het zwangere raadslid.

Wat bezielt Jesse Klaver om een wit voetje te halen bij de grootste belagers van zijn partij, bij mensen die alleen maar de diepste verachting hebben voor zijn visie en zijn wereldbeschouwing? Wat is dat voor een ongemotiveerd zoenoffer? Je hoeft Huub Bellemakers geen compliment te geven voor zijn geestigheid en gevoel voor satire maar je kunt je toch minstens met belangrijker zaken bezig houden.

Het was een twitterata die de affaire het best wist samen te vatten. Haar naam is Frizzy Missy. Ik ga haar meteen volgen. Frizzy Missy schreef:

Kijk, ik heb de ruggengraat van Jesse op straat gevonden. pic.twitter.com/WXNvqqGXvM — Frizzy Missy (@dark_n_smooth) March 2, 2021

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. En de zaak met het Groninger aardgas evenmin.

Naschrift: mevrouw Arib doet geen onderzoek naar de seksuele escapades van Dion Graus. Gaat de voorzitter dan niet over de vrijwilligheid van seks, in de gebouwen van de Tweede Kamer bedreven? Vreemd hoor.