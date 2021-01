Het is niet uit te leggen dat bijna 40.000 mensen in Nederland leven zonder een dak boven hun hoofd. Dat schrijven negen politieke jongerenorganisaties, meer dan 50 wethouders en maatschappelijke organisaties in een open brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

Beste lijsttrekker,

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte en een mensenrecht, verankerd in de grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een woning is een plek waar je warm en veilig kan zijn én een noodzaak voor elke burger in dit land, want je moet een adres hebben waarop de overheid met je kan communiceren. Tussen 2009 en 2019 is het aantal dak- en thuisloze mensen meer dan verdubbeld. Namelijk van 17.300 naar 39.300 mensen. Het aantal jongeren hierin is zelfs verdrievoudigd. Bovendien is er een hele nieuwe groep ontstaan: ‘de werkende dakloze’. Het lukt hen simpelweg niet om een woning te vinden, terwijl ze wél een inkomen hebben en geen complexe psychische of verslavingsproblematiek. Dit laat zien dat iedereen dakloos kan worden. En dat ligt niet aan henzelf, maar aan het gebrek aan voldoende, betaalbare woningen in Nederland.

Dit is echt onacceptabel. Wij vragen u daarom om u tijdens de eventuele coalitieonderhandelingen hard te maken voor deze grote groep, die enorm schadelijke gevolgen ondervindt van het ontbreken van een dak boven het hoofd. Dit is er nodig om dit probleem op te lossen:

1. Voer het Housing First-principe in. Op deze manier zorgen we ervoor dat mensen een veilig thuis hebben én dat zij passende zorg en begeleiding krijgen voor problemen waar zij tegenaan lopen. Maak een huis de allereerste voorwaarde op de weg naar herstel en geef mensen de kans om hun leven op de rit te krijgen;

2. Bouw huizen bij en zorg ervoor dat deze betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Zorg ervoor dat er voldoende (sociale) woningen beschikbaar zijn om mensen acuut te kunnen huisvesten. Er zijn veel daklozen die genoeg inkomen hebben, maar die op de wachtlijsten van corporaties staan. Door meer aanbod te creëren, dringen we het aantal daklozen terug;

3. Schrap de verhuurdersheffing bij woningcorporaties. Zo geven we hen de ruimte om te bouwen en te investeren in de broodnodige woningen voor onze daklozen;

4. Creëer meer capaciteit in doorstroomvoorzieningen, zodat de nachtopvang meer ruimte heeft om mensen ’s nachts een slaapplek aan te bieden;

5. Faciliteer zolang er daklozen zijn permanente 24-uur winteropvang in gemeenten, zodat ’s winters niemand buiten hoeft te slapen;

6. Schrap bureaucratische barrières, zoals de kostendelersnorm, die tot onredelijke uitkomsten leiden en het risico op dakloosheid vergroten.

Het is niet uit te leggen dat bijna 40.000 mensen in Nederland leven zonder een dak boven hun hoofd. Het is nu tijd om te kiezen. Zet in op beleid waar iedereen van profiteert en zorg ervoor dat we iedereen in Nederland kunnen voorzien in hun recht op een dak boven het hoofd.

Teken de petitie.

Sander van der Goes – DWARS, GroenLinkse Jongeren

Andrej van Hout – JS, Jonge Socialisten in de PvdA

Léonie Janssen – JD, Jonge Democraten

Bina Chirino – PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren

Hielke Onnink – CDJA, CDA-Jongeren

Xenia Minnaert – PINK! Politiek

Arina Amma – ROOD, Jong in de SP

Arie Rijneveld – SGPJ, SGP-jongeren

Esra Kahramanoglu – Jongerenbeweging Oppositie

Linda Voortman, Wethouder Utrecht

Maarten van Ooijen, Wethouder Utrecht

Eelco Eerenberg, Wethouder Utrecht

Stijn Steenbakkers, Wethouder Eindhoven

Renate Richters, Wethouder Eindhoven

Liesbeth van Tongeren, Wethouder Den Haag

Isabelle Diks, Wethouder Groningen

Ronald Paping, Wethouder Arnhem

Cathelijne Bouwkamp, Wethouder Arnhem

Marie-Thérèse Meijs, Wethouder Haarlem

Noël Vergunst, Wethouder Nijmegen

Cathalijne Dortmans, Wethouder Helmond

Marcelle Hendrickx, Wethouder Tilburg

John Bankers, Wethouder Asten

Leo Bosland, Wethouder Wageningen

Peter de Haan, Wethouder Wageningen

Maud Hulshof, Wethouder Wageningen

Peter Heijkoop, Wethouder Dordrecht

Jakobien Groeneveld, Wethouder Zoetermeer

Joa Maouche, Wethouder Renkum

Samir Bashara, Wethouder Hoorn

Erik Faber, Wethouder Súdwest-Frylân

Geert Ritsema, Wethouder Ede

Joost Reus, Wethouder Culemborg

Klaar Koenraad, Wethouder Roosendaal

Bert Wassink, Wethouder Leeuwarden

Matthijs Sikkes, Wethouder Diemen

Bart de Leede, Wethouder Vlaardingen

Paul Fransen, Wethouder Bronckhorst

Frans Langeveld, Wethouder Doetinchem

Erika Spil, Wethouder Voorschoten

Anne Brommersma, Wethouder De Bilt

Laura Hoogstraten, Wethouder Zeist

Tanja de Jonge, Wethouder Barendrecht

Nelson Verheul, Wethouder Berg en Dal

Nel Haarsma, Wethouder Waadhoeke

Lucienne Boelsma, Wethouder de Fryske Marren

Hetty Veneklaas, Wethouder Stichtse Vecht

Adri Totté, Wethouder Hulst

Peter van Boekel, Wethouder Bernheze

Roland van Vugt, Wethouder Altena

Klaas Valkering, Wethouder Bergen

Jack Begijn, Wethouder Terneuzen

Anjo Simonse, Wethouder Noordoostpolder

Bert Fintelman, Wethouder Heerhugowaard

Matthijs van Oosten, Wethouder Altena

Jan Kuiper, Wethouder Nieuwegein

Jeffrey van Agtmaal, Wethouder Woensdrecht

Bert Rebel, Wethouder Huizen

Piet Vreugdenhil, Wethouder

Albert Abee, Wethouder

Rik Grashoff, oud-Wethouder & Gedeputeerde

Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

De Regenboog Groep

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Kessler Stichting

De Goede Zaak

De Woonbond

Bond Precaire Woonvormen

Het Leger des Heils

Aedes, Vereniging van Woningcorporaties