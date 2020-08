Een minuut leestijd: Het schokkende van het bericht is dat de onderzoekers van mening zijn dat dit onomkeerbaar is. De 1,7 miljoen vierkante kilometer ijs smelt in een razend tempo.

Ik ken het begrip pas sinds kort maar ‘preppers’ schijnen al heel lang te bestaan. Mensen die voorraadkasten vol met meel en bonen inslaan en de meest uiteenlopende uitrusting aanschaffen om zich “actief voor te bereiden op mogelijke verstoringen in sociale, financiële, politieke en/of ecologische zin”.

Na het nieuws van dit weekend begin je je af te vragen of je je toch niet misschien een beetje moet gaan voorbereiden op de ondergang: De zeespiegel stijgt naar verwachting in de komende dertig jaar met zes meter door het smelten van de Groenlandse ijskap, de grootste ter wereld. Dit blijkt uit een dit weekend gepubliceerd artikel van een groep internationale wetenschappers. Het schokkende van het bericht is dat de onderzoekers van mening zijn dat dit onomkeerbaar is. Zelfs als we alle klimaatdoelstellingen van 2050 vanaf morgen zouden invoeren zijn we verloren. De 1,7 miljoen vierkante kilometer ijs smelt in een razend tempo.

Ik ben hard bezig hier in mijn dorp Porreres te integreren. Eigenlijk ben ik dus een soort prepper bij toeval. Hier in Spanje, op 170 meter boven de zeespiegel, heb ik weinig te vrezen. We hebben een groentetuin, fruitbomen, olijfbomen voor olie, wijnranken, een bosperceel voor brandhout en nog ruimte voor een korenveld. Ik moet alleen de slogan onderaan de column veranderen: “Een minuut over twaalf, jammer te laat voor jullie”.

Maar ik denk dat preppers egoïsten zijn. Of ze nu op Mars een kolonie stichten of een stuk grond op een eiland hebben, het blijft asociaal voor de medemens en het nageslacht. En we zijn al zo asociaal bezig. Want door de klimaatverandering – waar wij hier met name in het Westen de aanzet toe hebben gegeven – zijn er nu elders op de wereld al rampen aan de gang. Een land als Bangladesh staat al een groot deel van het jaar voor tweederde onder water. In Afrika en Azië mislukken oogsten en honderden miljoenen mensen worden door hongersnood getroffen. Overstromingen en droogte ontwrichten talloze landen sociaal en economisch.

Hoog tijd dus voor verandering.

Een minuut voor twaalf: laten we gezamenlijk preppen.