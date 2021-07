De zomervakantie lonkt, de laatste week is aangevangen voor de regio noord en voor onderwijzend midden- en zuid Nederland komt de finish ook in het zicht. Fijne vooruitzichten en een goed moment om mijzelf eens onder te dompelen in wat reflectie en dromen.

Om te beginnen met alle coronaperikelen van de afgelopen 1,5 jaar. Wat zijn we heen en weer geslingerd in lockdowns, testen, mondkapjes, afstand houden, onderwijs op afstand, wel of geen eindcitotoets, leerachterstanden en last but not least, de NPO-gelden, het ultieme eindcadeau van onze minister van Onderwijs. Is het geen prachtige opsomming? En, dan noem ik nog niet de oorlogstocht van vele experts over ons belabberde leesonderwijs, de leesmotivatie van onze kinderen, het slechte rekenonderwijs en ook de letterlijk groeiende zorg in het gewicht van onze leerlingen, wordt graag bij de scholen neergelegd. Een prikkelende branche zeg maar.

Ik begrijp direct dat het lerarentekort, ondanks de toename van studenten op de pabo’s en zij-instromers, ver achterblijft bij de werkelijkheid. Daar waar er nieuwe gemotiveerd mensen instromen, stromen er door bovenstaande zaken, weer een aantal uit. Gefrustreerd, opgebrand en zich niet gewaardeerd voelend door de buitenwereld. Ja, net als de zorg, er wordt even geapplaudisseerd voor je en een incidentele bonus, als je hem al krijgt. Dat uit zich in het onderwijs, dat ouders zeggen dat ze tijdens het thuisonderwijs wel meer respect hebben gekregen voor de leraar. Ga er maar aanstaan als het er in plaats van alleen je eigen kinderen, opeens 30 zijn. En van die 30 leerlingen hebben de ouders allemaal wensen en willen ze, en terecht, dat hun kind, het beste onderwijs krijgt. Voel je de druk al? Maar ik zou gaan fantaseren en dromen…

Het is augustus 2021. De meeste coronaproblemen zijn opgelost, het onderwijs kan weer volledig open en alle kinderen zijn dan ook meer dan welkom! Iedereen heeft de nodige rust gepakt en heeft in energie bijgetankt. Ook onze onderwijsminister heeft door het zomerreces behoorlijk wat tijd gehad om na te denken. Hij heeft dromen en visioenen gehad. Over dat hij veel te top-down zijn werk deed, dat hij het onderwijsveld, de beroepsgroep tekort heeft gedaan. Ja, hij heeft met geld, een paar miljard, het mannetje gespeeld. Geen structureel geld uiteraard! Geld dat in een korte tijd moet worden uitgegeven.

Juffen, meesters, leerlingen en ouders vielen hem lastig tijdens zijn dromen. Of hij na zijn ministerschap als zij-instromer kwam werken in het onderwijs. Of hij kwam helpen om de leerachterstanden in te lopen in het huidige onderwijssysteem waarin we werken. En of hij dat wel volgens bewezen aanpakken wilde doen en goed wilde bijhouden of de citotoetsen dan ‘groei’ aangaven. Zo niet, dan moest hij het NPO-geld teruggeven, ondanks dat hij kon aantonen dat cognitieve groei niet alles is en zegt over een kind. Helaas, terug naar start, u ontvangt geen… En hij moest ook in gesprek met ouders. Ouders van leerlingen die vanuit kansenongelijkheid te laag zijn geadviseerd over hun schooladvies. Hoe dat komt, wat hij eraan gaat doen, enz. Badend in het zweet werd hij iedere keer wakker. De dromen waren niet voor niets.

Het heeft ertoe geleid dat onze onderwijsminister, jawel, onze onderwijsminister, per direct een petitie heeft gemaakt waarin luid en duidelijk staat: Het onderwijs is de allerbelangrijkste sector tezamen met de zorg en het klimaat. Het is van het grootste belang om te werken aan een toekomst waarin duurzaamheid, kansengelijkheid en welzijn bovenaan staat. Hiervoor wordt structureel geld beschikbaar gesteld aan de beroepsgroep. Er wordt ruimte en vertrouwen gegeven voor inbreng vanuit de beroepsgroep. Kinderen, ouders en andere belanghebbenden mogen meedenken over de inrichting van het onderwijs van hun toekomst. Leren wordt benaderd vanuit breed perspectief, waarin iets niet kunnen, ergens slecht in zijn of achter lopen, niet meer bestaat.

Over het hoe, het wat, het waarom en wanneer? Hierover gaat onze nieuwe regering in gesprek met de beroepsgroep en alle partijen zoals hierboven beschreven. Wat goed is blijft, wat goed lijkt en toekomst heeft, komt!

Oh, ik kijk uit naar die dromerige zomer van eenieder…