Deze zondag vloeiden de politici weer over van begrip. Zowel bij WNL op Zondag als in Buitenhof snapten zij de frustraties en het ongeduld. Bij iedereen die op het Binnenhof en in het OMT iets voorstelt liggen die uitdrukkingen in de mond bestorven: “Ik snap de zorgen van de kleine ondernemers”, “Ik begrijp hoe een jongere zich moet voelen”. Daarna volgen wat onze oosterburen in een ander tijdsgewricht “Durchhalteparole noemden”. Wij moeten nog even volhouden. De tanden op elkaar met zijn allen. Tenslotte heeft dat communicatiewonder van de RIVM, Jaap van Delden beloofd dat we allemaal voor 1 juli in ieder geval een éérste prik in onze mik hebben, althans als de beloofde bestellingen vaccin inderdaad volledig en op tijd worden geleverd.

De conclusie is niet te vermijden. Uit de mond van ministers, Kamerleden, virologen, microbiologen, artsen en aanverwante experts zijn het “Ik begrijp” en “Ik snap” het nieuwe fuck you. Zoek het zelf maar uit.

Bovendien snappen politici en hun adviseurs niets van wat een kleine ondernemer zoals een boetiekhouder of een kroegbaas dezer dagen overkomt. Dat zou pas gebeuren als die politici en hun adviseurs met onmiddellijke ingang 80% op hun netto inkomen werden gekort.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, zei Johan Cruijff. Inderdaad. En je hebt de gevolgen van je beleid pas door als je ze zélf voelt.

I understand just how you feel. Freddy and the Dreamers:

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. En de zaak met het Groninger aardgas evenmin.