De nieuwssite van Radio Rijnmond meldt dat een politie-agent in Vlaardingen tijdens de uitoefening van zijn belangrijke functie zo gekneusd is geraakt dat hij zich in het ziekenhuis moest laten behandelen.

Het kwam zo: het slachtoffer was met een collega op patrouille in het Oranjepark, een romantische plek tegen het stadshart aan, dat in de jaren dertig van de vorige eeuw nog met schop en kruiwagen is aangelegd door werklozen. Ze waren verplicht om dat te doen en kregen dan een kleine aanvulling op hun steun. Mechanische hulpmiddelen waren uit den boze. Het moest allemaal met de hand gebeuren. Des te meer mannen kon men aan het werk zetten. Het lijden en de uitbuiting van toen zijn nu bedekt onder fraai geboomte, struiken en bloemperken.

De twee politiemannen troffen in deze idyllische omgeving een 38-jarige dak- en thuisloze aan, die daar lag te slapen op een bankje. Een eindje verder speelden kinderen. Dat vonden de agenten onwenselijk en ze schudden de slaper wakker om hem een bekeuring te geven. Deze ontstak in razernij en sloeg terug toen de dienaren der wet probeerden hem mee te nemen naar het bureau. Ze grepen naar pepperspray om hun arrestant te bedwingen. Hij zal nu wel voor de kadi moeten verschijnen. Die bekeuring kan hij uiteraard niet betalen zodat er opslag op opslag aan toe wordt gevoegd en hij steeds dieper in de shit raakt. Dezer dagen meldde een wijkagent overigens trots dat hij in mijn eigen buurt een bedelaar op heterdaad heeft betrapt en met een bekeuring heen gezonden.

Dit incident geeft toch wel stof tot nadenken. Wat zou jij doen als je dakloos op een bankje zit te slapen en ze proberen je met een bekeuring weg te jagen? Ik weet het wel. Ik was ook door het dolle heen geraakt. Gegarandeerd: ik had deze aantasting van mijn persoonlijke levenssfeer in ieder geval met veel verbaal geweld gepareerd. Wat heb je te verliezen als je op straat moet leven en niet eens de kans krijgt op een bankje in een openbaar park te slapen? Als je wordt aangepakt door types wier salaris in betere tijden mede met jouw belastingcenten is betaald.

Ik had geen moment beseft dat je ambtenaren in functie beleefdelijk moet bejegenen en dat je van ze áf blijft omdat ze dag in dag uit bezig zijn het leven voor iedereen beter te maken. Lichamelijk is mijn reactievermogen niet snel genoeg om zo’n belager een peut voor zijn kanis te geven dat hij suizebolt maar ik kan mij uitstekend voorstellen dat die dakloze dat wel deed.

Hij lag tenslotte te slapen. Hij deed geen vlieg kwaad. Hij was voor niemand een bedreiging. Dronken of onder de invloed van drugs was hij niet. Anders had de prinsemarij het gegarandeerd in het mediabericht gezet. Die man was uitgeput. Besef ook dat het leven als dakloze niet zonder gevaar is. Je moet altijd oppassen dat een ander er niet met je spullen vandoor gaat. Als je dan voelt dat ze aan je kleren morrelen, reageer je al snel agressief.

Ook voel ik me niet veilig of beschermd, als ik lees dat de politie in mijn woonomgeving dit soort prioriteiten stelt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.