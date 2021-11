In de Beierse Kreis Miesbach circuleert al weken een hardnekkig gerucht: jongeren bezoeken geheime Leberkäsparties waar ze zich welbewust met corona laten infecteren. Er is minimaal een besmette persoon aanwezig die zich met graagte laat omhelzen. Volgens het 2G-systeem genieten immers niet alleen gevaccineerden maar ook genezen patiënten de vrijheid min of meer te gaan en staan waar zij willen. De TZ en de Abendzeitung, boulevardbladen in München, besteedden ruime aandacht aan het fenomeen. Radio, televisie en sociale media volgden.

Alle informatie over deze feestjes komt uit de tweede hand. Het is niet meer dan een gerucht. Toch hebben twee GGD’s in Noord-Brabant samen met met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al gewaarschuwd: laat je niet bewust infecteren om zo een QR-code als genezen patiënt te verkrijgen. Vrijwel alle jongeren komen er inderdaad met milde klachten af, maar als je ouderen in je omgeving besmet, kan het voor hen wel veel slechter aflopen. Diezelfde waarschuwing liet ook de coördinator Covid-19-bestrijding in Miesbach horen.

Nogmaals: Leberkäsparties en corona-infectiefeestjes in Nederland zijn alleen van horen zeggen. Het is een gerucht van het soort dat ontstaat als er veel onzekerheid is. Momenteel hebben we te maken met een snel aanzwellende coronagolf en een overheid die het publiek in het ongewisse laat over de aard van de tegenmaatregelen. Zondagmiddag verscheen in Buitenhof het bekende OMT-lid Marion Koopmans, die stijf haar lippen op elkaar hield over de richting waarin nieuwe adviezen zouden kunnen gaan. Burgemeester Bruls van Nijmegen speculeerde voorzichtig op lockdownachtige maatregelen als het aantal besmettingen niet zichtbaar terugliep en de mensen zich onvoldoende aan de basismaatregelen bleven houden. Daarmee maakte hij er ook een soort straf van.

Zo bleef het publiek achter met de vrees dat er misschien een onverhoedse lockdown aankomt van epische proporties. Alle beloftes en voorspellingen van de regering zijn immers gelogenstraft. Dat de samenleving niet opnieuw op slot zal worden gedraaid, gelooft niemand meer. Ook maken vooral ZZP-ers en ondernemers zich zorgen om compensatie in de toekomst: zal die schraler blijken dan tijdens de afgelopen lockdowns? Betekent dit opnieuw het aanspreken van spaarpotten en het aangaan van schulden?

Zo wordt het klimaat voor nepnieuws en geruchten alleen maar gunstiger.

Dat jongeren geheime feesten houden waar zij zich bewust met Covid-19 laten besmetten, kán overigens best waarheid worden. Er zit een zekere logica in. Het is een alternatieve route naar immuniteit. Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zijn patiënten die de ziekte doormaakten, behoorlijk immuun. Dat die immuniteit bij een mild ziekteverloop niet al te veel hoeft voor te stellen, staat er ook bij maar die nuance gaat in het enthousiasme over deze tweede weg snel verloren. Net als het risico op long covid waar juist jongeren vatbaar voor zijn.

Het is nog leuk ook, zo’n feest. Geheime bijeenkomsten zijn altijd spannend. Je hebt bovendien het idee dat je het systeem verslaat. Alleen al de gedachte dat anderen de overheid en het medisch establishment op een slimme manier voor lul zetten, geeft een goed gevoel. Kreeg jij maar eens tersluiks een uitnodiging toegestopt voor zo’n legendarisch infectiefeestje. Dan zou je gaan, zeker weten. Misschien kun je er zelf een organiseren…

De oproeren zijn neergeslagen. De ondermijning gaat door. Naarmate de geloofwaardigheid van de officiële instanties afneemt, zoeken meer mensen zélf hun persoonlijke weg, Ze doen wat in hun ogen plausibel is om het virus buiten het eigen lichaam te houden. Ze omzeilen de maatregelen van de overheid. Om dit gedrag te rechtvaardigen, wapenen zij zich tegen cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is een onaangenaam besef dat je goede stemming vergalt. Bekendst voorbeeld: ik rook, dat schaadt mijn gezondheid en veroorzaakt wellicht een nare dood. Oplossing: mijn opa draaide zware shagjes van de vroege ochtend tot de late avond en is er negentig mee geworden. Naar analogie daarvan kun je denken: ik kan rustig naar een infectiefeestje gaan want mijn ouders en opa hebben de booster al gehaald. Dan hadden ze jongeren maar eerder moeten vaccineren. Nu los ik het zelf op. En Rutte vindt toch dat we zelfredzaam moeten zijn?

Zo wordt er getornd aan de naden van de samenleving. Ook al bezweren bewindslieden als Grapperhaus ons dat de Nederlanders in grote, grote meerderheid nog achter de maatregelen en de democratische omgangsvormen staan. Ik moet ineens aan Heine denken. We zijn met Duits begonnen, laten we met Duits eindigen. Hij schreef het op 3 december 1842 of daaromtrent, in de Augsburgsche Allgemeine Zeitung, waarvoor hij toen correspondent was in Parijs. Als je een beetje je best doet, is het goed te volgen.

Er ist alles stille, wie in einer verschneiten Winternacht. Nur ein leiser monotoner Tropfenfall. Das sind die Zinsen, die Fortlaufend hinabträufeln in die Kapitalien, welche beständig anschwellen: man hört ordentlich, wie sie wachsen, die Reichtümer der Reichen. Dazwischen das leise Schluchzen der Armut. Manchmal auch klirrt etwas wie ein Messer, das gewetzt wird.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.