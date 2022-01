Inflatie en energie: vermogensbelasting brengt stabiliteit

De gevolgen van het gebrek aan investeringen in duurzame energie drukken via het prijsmechanisme op de consument. Rijke mensen die hun vermogen in vastgoed of aandelen beleggen, incasseren hun winsten en merken weinig van hogere consumptieprijzen, misschien zullen ze een keer minder vliegen. Maar de minst vermogende helft van ons ziet een bescheiden spaartegoed verdampen, terwijl het levensonderhoud duurder wordt. Dit is een sociaal onrechtvaardige en potentieel explosieve situatie.

Er zijn uitzonderlijk grote investeringen in energie nodig, zowel het klimaat als de rijzende energieprijzen dwingen ons daartoe. Het kabinet en de leiders van de EU moeten daar niet alleen vaart mee maken. Het is van het grootste belang dat zij de vraag wie de last draagt niet langer ontwijken.

Wie de investeringen dekt met door de ECB bijgedrukt geld en legt de risico’s vooral bij de lagere – en middeninkomens neer. Wees wijzer, politiek. Leg de elite een substantiële vermogensbelasting op om de investeringen in energie te financieren. Of deze nu incidenteel of structureel is, gedifferentieerd naar soort vermogen, met uitzondering van het eigen huis, alleen voor de rijkste tien of twintig procent. Als het maar een belasting is die rechtvaardigheid terugbrengt in deze ordeloze tijden.