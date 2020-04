Opmerkelijk vind ik het, alle spontane dankbetuigingen aan alle zorgmedewerkers in ons land. Een nationaal klapmoment, reclameborden met #HartVoorDeZorg, Rutte die er maar niet over uit kan hoe hard de mensen in de zorg werken.

Die dankbetuigingen zijn compleet terecht, begrijp me niet verkeerd. Maar wat ik stuitend vind is dit allemaal zo plots is. Voorheen waren er geen uitingen van dank. Voorheen heb ik niemand ooit horen klappen voor het werk dat mensen in de zorg dag in dag uit verzetten. “De zorgmedewerkers houden onze maatschappij draaiende in deze tijden van crisis.” Pardon? Houden ze onze maatschappij niet altijd al draaiende? In tijden met of zonder crisis? Is het alleen in deze crisistijd dat deze mensen nachten, weekenden en feestdagen werken om ziekenhuizen draaiende te houden? Ik dacht het niet. Mensen die in de zorg werken zijn altijd bezig mensen in leven te houden en te verzorgen. De intensiteit is nu veel hoger, omdat een halve provincie op de IC ligt. En het stressgehalte piekt nog hoger omdat er binnenkort een tekort aan bedden is.

Er is een tekort aan bedden. Er is een tekort aan beademingsapparatuur. Een vaccin duurt naar verwachting nog anderhalf jaar, terwijl er uit de SARS-epidemie al lang een vaccin ontwikkeld had kunnen zijn. Opeens is de regering in rep en roer vanwege allerlei tekorten. Maar wie heeft al zeventien jaar bezuinigd op diezelfde zorgsector die nu alle aandacht verdient? Politiek rechts is de zorg al in 2003 gaan uitbesteden aan de vrije markt. Het verbaast me dat er nog een zorgsector is na zeventien jaar structureel en steeds meer bezuinigen. En nu schrikt het kabinet omdat er te weinig bedden zijn.

Met de nodige scepsis zullen zorgverleners hebben zitten luisteren premier Ruttes toespraak en persconferenties, waarin hij hen met klem bedankt voor hun inzet. Rutte zet zichzelf voor schut door het pijnlijke contrast te expliciteren tussen deze crisistijd en “de normale gang van zaken”. De zorgverleners weten als geen ander onder wiens bewind de zorgsector een schrikbarende krimp heeft gezien. Als geen ander weten zij wat werken onder hoge druk tegen relatief lage lonen is. In “normale omstandigheden” verdient het zorgpersoneel blijkbaar geen extra dank.

Om maar op z’n Nederlands “lekker nuchter” te blijven: mooie woorden, daar koop je niks voor. Een nationaal klapmoment en verbale uitingen van dank blijven gebakken lucht. De enige voelbare dankbetuiging is geld, Rutte. Dat weet toch jij als geen ander. Geld voor de zorg. Investeringen. Meer brood op de plank en minder stress. Als er iets overblijft van alle initiatieven, liefdadigheid en goede bedoelingen na de crisis, laat het dan in ieder geval de hernieuwde waardering én geld voor de zorg zijn.