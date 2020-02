Baudet heeft nogal wat gezichten, soms claimt hij ‘liberaal’ te zijn, het volgende moment zoekt hij aartsconservatieven op, al naar gelang waar hij kan scoren.

In 2012 spreekt Baudet bij de Vlaamse organisatie Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHK), een organisatie die zich al sinds de jaren 80 openlijk tegen homoactivisme afzet. Ze organiseerden meerdere manifestaties tegen LHBTI-bewegingen.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad in 2015 liet Baudet weten dat hij een verbod op discriminatie onzin vindt en dat een christelijke school een homoseksuele leraar moet kunnen weigeren of ontslaan.

Een paar maanden later sprak Baudet op een donateursbijeenkomst van Stichting Civitas Christiana, een zeer conservatieve christelijke organisatie die bekend staat om haar afkeer van LHBTI’ers. Baudet sprak daar voor een voornamelijk grijs publiek over hoe Nederland veranderd is, ten opzichte van ‘hun eigen jeugd’. Baudet vond het geen probleem te helpen om geld in te zamelen voor deze stichting die bekend staat vanwege haar acties en flyers tegen homo- en transgender-emancipatie.

Op bezoek

In het jaar daarna, 2016, sprak Baudet op een conferentie van het Poolse ‘Congres van Nieuw Rechts’ (KNP), opgericht door Janusz Korwin-Mikke, die beweert dat mannen intelligenter zijn dan vrouwen, verkrachting en sex met wederzijdse toestemming niet ver van elkaar liggen, en spreekt over een ‘homomaffia‘ en ‘homoseksuele EU-elite‘. De partij is tegen het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht en sprak zich geregeld uit tegen LHBTI-rechten.

In Zweden houdt Baudet in het najaar van 2019 een speech voor de Sweden Democrats, een partij opgericht door nazi’s en nog steeds bekend als ‘radicaal rechts’, misschien zelfs extreemrechts. De partij had ex-SS’ers en andere neo-nazis in de rangen en verschillende van haar politici zijn opgestapt na onthullingen van antisemitische, racistische en seksistische uitspraken.

Op het gebied van LHBTI-rechten, stelt de partij dat het ‘traditionele gezin’ het beste is voor de ontwikkeling van kinderen. Ze wilden adoptie door koppels van hetzelfde geslacht verbieden en kunstmatige inseminatie zou moeten worden ontmoedigd. Ze hebben sterke kritiek op wat zij de ‘homo-lobby’ noemen en publiceerden regelmatig aanvallende artikelen over de ‘perversiteit van homoseksualiteit‘. De Stockholm Pride zou volgens hen kinderen seksualiseren en ze vergelijken homoseksualiteit met pedoseksualiteit. In 2018 verklaart de partij homofoben niet welkom te heten, maar in 2019 verdedigt nota bene een homoseksuele Sweden Democrats-politicus het weghalen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis omdat die vlag te politiek zou zijn. Tolerantie voor de bühne?

EU fractie

Sinds de Europese verkiezingen van 2019 zit Forum voor Democratie in de fractie genaamd Europese Conservatieven en Hervormers (ECH). In deze fractie zitten voornamelijk partijen die als homofoob bekend staan in hun land.

Volgens Gaysite.nl zijn ECH-leden koplopers in het wegstemmen van LHBTI-gerelateerde voorstellen en zijn ze doorgaans tegen het ‘homohuwelijk’ of andere homorechten.

Neem bijvoorbeeld de Poolse Recht en Rechtvaardigheid (PiS), de regerende partij in dat land. Zoals bekend, ligt PiS momenteel onder vuur vanwege het aanjagen en toestaan van LHBTI-vrije zones, volgens de partij zouden LHBTI’ers de traditionele christelijke gezinswaarden en de Poolse identiteit bedreigen. De EU veroordeelde dit, Forum onthield zich van stemmen.

Een Italiaanse partij, Broeders van Italië, is al niet veel beter: ze willen het homohuwelijk terugdraaien samen met andere wetten die ‘tegen de traditionele familie-waarden ingaan‘. Het homohuwelijk wordt door hen ‘het einde van de mensheid’ genoemd en gendereducatie moet wat hen betreft verboden worden.

Hoe de andere Nederlandse ECH-partij over homo-rechten denkt is wel bekend, de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is van mening dat homoseksueel gedrag niet geoorloofd is, ze zijn tegen het homohuwelijk of het toestaan van adoptie door stellen van hetzelfde geslacht.

Renaissancelezing

In het voorjaar van 2019 hield het ‘wetenschappelijk bureau’ van de partij een ‘renaissancelezing’ en nodigde daar oud-president Václav Klaus van Tsjechië voor uit.

In de speech die Klaus houdt, spreekt hij over “manipulatie en indoctrinatie van kinderen met genderisme en feminisme“, een applaus volgt. Klaus gaat verder over de “aanval op het traditionele gezin” (man, vrouw en kinderen). Volgens hem ligt die gezinsvorm onder vuur, mede door “financiering door externe NGO’s”. Even later zegt Klaus dat “relaties tussen verschillende soorten seksuele minderheden op hetzelfde niveau als normale relaties” worden gezet. Het begrip ‘discriminatie’ vindt hij een fatale aanval op de vrijheid van het individu en de vrije samenleving. Wederom volgt applaus.

Klaus heeft een reputatie op het gebied van het bekritiseren van homoseksualiteit. Hij was zo’n beetje als enige politicus een tegenstander van de eerste Gay Pride in Praag, volgens eigen zeggen is hij niet tegen homoseksualiteit, maar is tegen het ‘openlijk vieren’ ervan: het tolereren is voldoende.

Baudet was duidelijk over de toespraak van Klaus en zei “I enjoyed every word”, in de voice-over van het filmpje op Facebook stelt hij “Klaus is een echte FvD’er”.

Doorverwijzingen

Sowieso heeft Baudet er een handje van om homo-vijandige figuren onder de aandacht te brengen. Op Twitter raadde hij een artikel van Guillaume Faye aan. Faye staat bekend als radicaal-rechts en gaat tekeer tegen rassenvermenging en uiteraard tegen homoseksualiteit.

Baudet tweet een ‘leuk artikel met leuke filmpjes van Roosh V over Oekraïne’. Het artikel heet ‘5 observations from my 2015 visit to Ukraine’ en begint meteen met een tirade over de teloorgang van de beschaving vanwege ‘butt sex’ en ‘homoseksuele parades’. Volgens Roosh allemaal de schuld van de Westerse elite.

Roosh staat bekend als vrouwonvriendelijk, iemand die niet zo moeilijk doet over verkrachting en als antisemiet.

In 2017 kwam Jeremy Rabkin bij FvD spreken, een man die bij herhaling betoogde dat de verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht niet de status van ‘huwelijk’ moest krijgen.

Datzelfde jaar retweette Baudet reclame voor een boek van Dominique Venner, een fel tegenstander van het Franse homohuwelijk. Vlak voor zijn zelfdoding plaatste de man nog een artikel op zijn blog, waarin hij vreedzame protesten tegen het homohuwelijk als zinloos en niet toereikend beschreef, volgens hem was een grootse symbolische daad nodig. Zijn dood kreeg bijval van verschillende Franse radicaal-rechtse persoonlijkheden.

Op een bijeenkomst van de jongeren afdeling van Forum voor Democratie (JFvD), sprak de voorzitter, Frederik Jansen, over ‘clownworld’. Annabel Nanninga noemde begin januari ‘clowntown’ toen ze het over Amsterdam had. Wie het begrip ‘clownworld’ niet kent en gaat zoeken op internet, komt terecht in een online wereld die bol staat van homofobie, transfobie, antisemitisme en ander racisme. Als je daar tegen bent, waarom gebruik je dan toch zulke woorden?

In december 2019 sprak Eva Vlaardingerbroek op een FvD congres, ze keert zich tegen haar bizarre voorstelling van feminisme. Vlaardingerbroek heeft een relatie met de Franse feministen-hater Julien Rochedy, bekend als jeugdleider bij Front National, en tevens een vriend van Baudet. Rochedy is tegen gender-educatie of seksuele voorlichting waarbij homoseksualiteit aan bod komt. Hij zou ‘homopropaganda’ verboden willen zien. Baudet noemde een ‘heel interessante jonge Fransman’.

Cultuurmarxisme

Veel van bovenstaande uitingen komen overeen, je ziet ze veelvuldig bij mensen die menen dat ‘cultuurmarxisme’ bestaat: cultuurmarxisten zouden onze instituties infiltreren en de westerse beschaving willen vernietigen. Waarom precies? Dat weet niemand. Wie ervan beschuldigd wordt, kan zich maar lastig verdedigen: een kenmerk van een complottheorie is tenslotte dat je niet toegeeft er deel van uit te maken.

Voorheen vond je deze complottheorie enkel in de diepe krochten van het internet, op het neo-nazistische Stormfront forum bijvoorbeeld. De theorie heeft een lange achtergrond en is gedrenkt in antisemitisme.

Eén van de basisbeginselen van ‘cultuurmarxisme’, is het idee dat het een samenwerkingsverband is van feministen, ‘globalisten’ (in radicaalrechtse kringen vaak een ander woord voor ‘joden’), homoseksuelen, (culturele) elite en socialisten. Als het aan hen ligt, vernietigen ze het traditionele gezin, nemen de rechten van witte mensen weg en geven feministen, mensen van kleur en homoseksuelen speciale privileges. Een reden daarvoor wordt niet gegeven.

Niet als eerste, maar wel als meest succesvolle, trok Baudet deze extreemrechtse complottheorie ‘cultuurmarxisme’ onze mainstream politiek in. Wat ‘cultuurmarxisme bestrijden’ in de praktijk inhoudt, kunnen we zien in landen waar de machthebbers dat waanidee onderschrijven. Zo is de Braliziaanse president Jair Bolsonaro een fervent bestrijder van cultuurmarxisten. Ook bij hem zien we terug dat het hebben van gelijke rechten voor LHBTI’ers een aanval betekent op de traditionele christelijke waarden en dus moeten die rechten van tafel. Bolsonaro ligt regelmatig onder vuur vanwege zijn homo-vijandige uitspraken.

Inmiddels heeft hij laten weten niets op te hebben met het oordeel van de hoogste rechtbank dat homohaat op gelijke voet staat met rassendiscriminatie en hij heeft bijvoorbeeld subsidies voor culturele projecten met LHBTI-gerelateerde thema’s al stopgezet.

Over de regerende Poolse PiS-partij en de LHBTI-vrije zones hebben we het al gehad. Het zal niet verbazen dat ook zij tekeer gaan tegen ‘cultureel marxisme’.

Wie cultuurmarxisme wil bestrijden, kan niet zonder homohaat.

Conservatief vs progressief

Baudet zelf is al sinds zijn jonge jaren iemand die zich bezig houdt met ‘conservatisme’. Toch begon Forum voor Democratie ooit als voorvechter van de liberale democratie. Het lijkt erop dat Baudet naar zijn roots is teruggekeerd en zich prima kan vinden tussen allerlei zeer conservatieve figuren: hij wordt dan ook bewonderd door mannen die de homo-emancipatie willen terugdraaien.

Baudet heeft het idee van ‘cultuurchristen’ omarmd en zoekt de conservatieven nu regelmatig op. Sterker nog, hij zet zich expliciet af tegen ‘progressief denken’. Recent publiceerde Forum voor Democratie een artikel, waarin de goede doelen van de Postcodeloterij onder vuur worden genomen. Zoals wel bekend, zet Amnesty zich in binnen- en buitenland in voor LHBTI-rechten. Volgens Forum is je verzetten tegen discriminatie van LHBTI’ers ‘progressief’, en blijkbaar niet redelijk.

Zijn hernieuwde conservatieve imago en het bijhorende afzetten tegen progressieve waarden, past prima bij het idee van het ‘traditionele gezin’, zoals we dat ook bij andere bestrijders van cultuurmarxisme kunnen zien.

Vriendjes?

Er is een patroon van uitnodigingen, van spreken op evenementen, van doorverwijzen naar teksten vol homohaat.

Er is een patroon van het opzoeken en het helpen van organisaties die homo-vijandig zijn.

Er is een patroon van het verspreiden van ideeën, die bij een beetje googlen direct leiden naar teksten vol haat richting homo’s, transgenders en feministen.

Ongetwijfeld zal Baudet claimen dat hij vriendjes is met LHBTI’ers.

Eén ding weet ik wel: als iemand die ik tot mijn vrienden zou rekenen, voortdurend mensen helpt of onder de aandacht brengt die negatief over mij spreken, zou ik me achter de oren krabben.

Deze bijdrage verscheen ook op Sargasso.